Alfredo Delgado Calderón, nuevo director del MAX

Acercar a la sociedad a sus orígenes también es parte de la democratización del país, destacó Alfredo Delgado Calderón tras rendir protesta como nuevo director del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), en ceremonia encabezada por el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez.El evento se llevó a cabo este lunes 4 de abril en el Auditorio “Alfonso Medellín Zenil” de dicho recinto universitario, y ambos, Delgado Calderón y Aguilar Sánchez, destacaron que el MAX es un espacio museal ejemplar y distintivo del país, al tiempo que citaron los vínculos existentes con la comunidad universitaria y la sociedad en general.Al darle la bienvenida al nuevo Director del MAX, el Rector expuso que tiene los desafíos de no bajar el nivel de excelencia que el museo ha consolidado y, al mismo tiempo, dotarlo de nuevos horizontes de sentido.En este plano, Martín Aguilar agregó que a Alfredo Delgado le corresponderá –sin dejar atrás la irrenunciable función representativa del museo y su preocupación por problematizar el pasado de todos los pueblos mesoamericanos– experimentar con modelos relacionales que hagan del MAX un espacio de encuentro e interlocución en continuidad con la ciudad y con la sociedad de la que forma parte.“Lo invito a retomar esta serie de cuestiones, así como a cuidar y mantener la implicación cercana del museo, su acción directa y los vínculos vivos con toda la comunidad universitaria y sociedad en general.”El Rector de la UV citó a la llamada “nueva museología” o “museología crítica”, la cual se plantea que detrás de todo proyecto de un museo siempre debe pender la pregunta: “Si lo cerraran mañana, ¿quién vendría a reclamarlo?”.Destacó que los museos deben dejarse transitar, habitar y transformar por las personas que los visitan, de una forma mucho más abierta de lo habitual.“Estamos en un punto en que los presupuestos del museo como estandarte de una alta cultura, que debía ser trasferida a la ciudadanía en general, han terminado por ser insostenibles, lo importante es favorecer entornos en los que el museo pueda ser intervenido, inundado y redefinido. Vivenciado, en suma.”En ese sentido, sostenemos que el Museo de Antropología de Xalapa debe ser pensado desde la corresponsabilidad, para invitar al espectador no sólo a ser su usuario, sino también su productor y su interlocutor, y a percibirse en compromiso con él.”El Rector también reconoció la “capacidad y visión” del director saliente, presente en el presídium, Henri Noel Bernard Medina. “No sólo supo desenvolverse con liderazgo y agudeza intelectual en un recinto de las dimensiones del MAX, sino que además ensayó fórmulas que abrieron paso a otros formatos expositivos”, refirió.“Deja usted una dependencia moderna, llena de proyectos interesantes que sabremos retomar, le deseo mucho éxito en sus iniciativas académicas y personales”, le dijo.En su intervención, Alfredo Delgado agradeció la distinción y reconoció que es necesario pensar la manera de atraer nuevos públicos –colonos, comunidades, escuelas, artesanos, la sociedad en general–.“Que Veracruz se reconozca en su pasado, que le haga reflexionar, que se entienda que las culturas veracruzanas en él representadas están vivas y son resultado de procesos de largo aliento, que iniciaron hace 30 siglos. Hacer del MAX un museo de antropología como se pensó inicialmente, que no se vea como una galería arqueológica”, expresó.Al citar el Programa de Trabajo (PT) 2021-2025 “Por una transformación integral” de la actual administración, planteó, sin invadir esferas de competencia: “Hagamos que el museo, nuestro querido MAX, contribuya a la sustentabilidad educando y creando consciencia”, lo cual implica trabajar en equipo, así como sumar el conocimiento y la experiencia de quienes lo conforman, en todos los niveles. De igual manera, vincularse con otras instancias de la UV.“Asumo un triple compromiso: con el Museo de Antropología de Xalapa, con la Universidad y con la sociedad. Doctor Aguilar Sánchez, entregaré mi mejor esfuerzo”, enfatizó.Por su parte, la secretaria Académica, Elena Rustrián Portilla, también reconoció la labor del Director saliente y leyó la semblanza del entrante, quien cursó las licenciaturas en Antropología Social y en Arqueología en esta casa de estudios, así como la Maestría y el Doctorado en Historia en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos.En su vasta experiencia profesional, destaca su desempeño como investigador y Jefe de la Unidad Regional Acayucan de la Dirección General de Culturas Populares; fue responsable del Programa Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos en el Sur de Veracruz y ejerció como Subdirector Nacional de Arte Popular de Culturas Populares.Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autor de libros, y desde 2006 ha sido profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia Veracruz (Centro INAH-Veracruz), siendo el responsable del Museo de Sitio de San Lorenzo Tenochtitlan, por citar parte de su quehacer.En el presídium también estuvo presente Yolanda Francisca González Molohua, directora general del Área Académica de Humanidades.La toma de protesta fue atestiguada por la comunidad académica y administrativa del MAX, las directoras del Instituto y de la Facultad de Antropología, Yamile Lira López y María Antonia Aguilar Pérez, respectivamente; así como la directora general de Comunicación Universitaria, Norma Trujillo Báez, por citar parte de la comunidad universitaria que asistió.