Algunos creen que “un nuevo dictador los va salvar”: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, lamentó que exista gente la cual asegura que estamos perdidos y piensa que el único que puede salvarnos es “un nuevo dictador”."Hay gente que dice que todo está mal y solamente su nuevo dictador los va salvar y no sé cuántas cosas más. Pero nosotros sabemos que el cambio está en tu familia, en el corazón, entre nosotros podemos hacer un mundo mejor viviendo el evangelio el cual tiene que regir la vida".Añadió que siempre que hay un dictador a lo largo de la historia de la humanidad, muestra diferentes nombres pero sus actitudes son de impositor, de hacer a un lado la libertad e imponer no solo ideas sino estilos de vida.Por eso el prelado acotó que algunos pretenden dañar los valores como el respeto a la vida, la dignidad o quieren imponer ideologías diferentes."Hoy se nos presenta casi como imposición la ideología de género, no se respeta el valor de la vida desde su concepción hasta la muerte natural".Acentuó que en la actualidad no es tan fácil vivir los valores y principios que se tienen como cristianos. Incluso los creyentes en Dios deben enfrentar la burla que se hace de de los principios, "de una manera ridícula e irrespetuosa, lo hemos visto en estos días en gente que se supone que tiene cierta calidad y que promulga leyes".