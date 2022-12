Algunos quieren causar confusión pero sí pagaremos aumento a docentes: SEV

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, acusó que “personajes” han querido generar confusión respecto al aumento salarial del 1, 2 y 3 por ciento que no ha podido pagar el actual Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.Al comparecer ante la comisión de Educación y Cultura reiteró que el pago está garantizado para la primera quincena de este mes de diciembre.“Es preciso decirle a la base magisterial estatal, que su incremento salarial y su retroactivo están garantizados y que algunos personajes han querido desvirtuar la información y generar confusión, utilizando argumentos falaces con la intención de hacernos ver como los anteriores gobiernos.“Con mucha claridad les digo, el Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, no roba, no miente y no traiciona la lucha del magisterio estatal; porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, queremos la transformación de Veracruz y eso solamente lo podremos lograr de la mano del magisterio veracruzano”, afirmó.En su discurso explicó que Veracruz tiene 135 mil 575 docentes, que atienden una matrícula de 2 millones 30 mil 443 estudiantes en más de 23 mil 512 escuelas públicas. Los docentes, administrativos e intendentes federales son 67 mil 315 mientras que los maestros, administrativos e intendentes estatales son 46 mil 199Recordó que a inicios de este año el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dispuso la llamada Política de Bienestar al Salario, la cual consiste en un incremento escalonado dependiendo de lo que percibe el trabajador como salario. Así, para quienes ganan menos 20 mil pesos tendrán un incremento extraordinario de 3, 2 y 1 por ciento en función de lo que perciben, así los que menos ganan, tienen un mayor beneficio.El incremento extraordinario, junto con su retroactivo para las y los profesores de sostenimiento federalizado, se pagó en la quincena 16 de fecha 9 del mes de septiembre del presente año.“Sin embargo, el recurso para pagar el incremento salarial extraordinario y su retroactivo al personal educativo de sostenimiento estatal, generó un desequilibrio en el presupuesto considerado para nuestra Secretaría de Educación, ya que al aprobar esta soberanía el presupuesto de egresos 2022, no se tenía contemplado dicho aumento extraordinario”.Reconoció que para dar garantía de pago se solicitó el apoyo de cientos de millones y el día 14 de diciembre la quincena de pago ya tendrá el incremento extraordinario correspondiente y el día 15 de diciembre se pagará el retroactivo de este incremento salarial, conocido como Bono del Bienestar, el cual queda de forma permanente.Finalmente diferenció que dicho aumento es aparte del aumento programado en el presupuesto que se aprobó el 28 de diciembre de 2021 para el ejercicio 2022 y del aumento extraordinario del 3, 2, y 1 por ciento, que en últimas fechas ha sido motivo de controversia.“En 2022 se realizó un incremento salarial de 3.5 por ciento en sueldos y salarios y 1.8 por ciento en prestaciones que es el que se da año con año, el cual fue pagado en la quincena 15 del pasado mes de agosto, cumpliendo con hacerlo retroactivo para educación básica a enero y en media superior a febrero”, añadió.