Alianza con PAN y PRD se mantendrá para atajar reformas de MORENA: dirigente estatal PRI

El dirigente estatal del partido tricolor, Marlon Ramírez Marín, aseguró que la alianza PRI, PAN y PRD se mantendrá activa, tras referir que no significa que esta unión sea la única forma de poder sacar a MORENA del poder, pues en las próximas elecciones se competirá no contra un partido sino contra un gobierno.Añadió que gracias a esta alianza se ha podido atajar la reforma eléctrica y no pasarán las del INE y la de la Guardia Nacional. "Hay una alianza establecida que es la de Va por México, que es una legislativa entre el PRI, PAN y PRD y en ese sentido, en el caso del estado de Veracruz hemos mantenido esa misma dinámica porque de acuerdo a los números que nos arrojaron en el 2021, es gracias a ésta que se ha logrado mantener estabilidad en este país”.De igual forma, acotó que ya no debe ser México administrado por un gobierno indolente ante los problemas de la población, entre los que destacó la inseguridad, violencia, la carestía, entre otros."En vez de abordar y atender estos temas se ponen las autoridades a hablar del festival de la garnacha, del festival de la salsa o de sus corcholatas".En su visita a Orizaba Ramírez Marín acentuó que es inadmisible que los costos de productos de la canasta básica se estén convirtiendo en incomparables."Pensemos en los precios del kilo de huevo, de azúcar, de tortilla, ahora con el regreso a clase los útiles escolares, el litro de gasolina entonces de nada sirve que entreguen programas de apoyo a la gente porque le dan a un 20 o 25 por ciento de la población, pero en México viven 140 millones de mexicanos", lamentó.Finalmente dijo que en lugar de atender algunos gobernantes los temas importantes, prefieren buscar ser aspirantes a la Presidencia y andar en campaña.