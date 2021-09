Alianza con VOX, carencia de proyecto, valores e ideología: MORENA

La alianza que crearon senadores del Partido Acción Nacional (PAN) con el partido español VOX demuestra que la oposición mexicana carece de un proyecto, de valores e ideología, afirmó el secretario de Organización del Comité Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Yair Ademar Domínguez Vázquez.



A través de un video publicado en su perfil de Facebook, cuestionó que uno de los firmantes de la “Carta Madrid” haya sido Julen Rementería del Puerto, quien aseguró que no tomó en cuenta la opinión de otros integrantes del blanquiazul.



“Julen Rementería del Puerto firmó la ‘Carta Madrid’ con el partido español de ultraderecha VOX, sin conocer e importarle sus ideales, incluso sin tomar la opinión de los integrantes de su propio partido político, pues a las pocas horas lo salieron a desconocer”, afirmó Domínguez Vázquez.



El líder morenista en Veracruz recordó que Julen no fue el único senador veracruzano que firmó dicho documento, ya que lo hizo también Indira Rosales San Román, quien es muy cercana al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia.



“Como dice la expresión popular: ‘Hasta comen en el mismo plato’. Qué pena y vergüenza que Veracruz tenga dos senadores de tan bajo nivel que no sepan representar al pueblo veracruzano”, criticó.



En este sentido, Yair Ademar insistió que la alianza con Vox, que fue fundado a finales de 2013, demuestra que el único interés del PAN “es el poder por el poder, el sentirse superiores sin importar en lo más mínimo el beneficio del pueblo”.



Asevero que el instituto político español busca realizar acuerdos con otros países para “mantener vivas las dictaduras”.



“Qué vergüenza que en México el PAN se siente a pactar con estas ideologías, que sólo significan un retroceso para el país, para los partidos políticos y para la ciudadanía en general”, refrendó.



Finalmente, Ademar Domínguez sostuvo que por eso es que el pueblo los quitó del Gobierno, “para que nunca, nuca regresen al poder”.