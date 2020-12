Alianza es por "gravísimo riesgo" que representa la 4T: Omar Miranda

El diputado local y consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda Romero, aseguró que la alianza opositora busca ofrecer un contrapeso ante el "gravísimo" riesgo que significa el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Al participar en la discusión de la coalición con otros institutos políticos en las venideras elecciones legislativas y municipales, sostuvo que se debe ponderar el bien común, tal como lo señalan los estatutos del blanquiazul.



"Hoy México, nuestro Estado, nuestras ciudades nos exigen mirar por encima de nuestro lugar que es el PAN, no exigen mirar hacia el frente, hacia el futuro y sobre todo proveerles una posibilidad de un contrapeso a este grave, gravísimo riesgo que representa MORENA", afirmó en la sesión.



Al asegurar que este movimiento "es el más grande riesgo que podríamos tener desde hace 100 años en nuestro país", Miranda Romero añadió que está convencido que la alianza es una vía a pesar de los desencuentros e historias que hay detrás de cada partido con el que pretenden aliarse.



"Pero lo que indica la historia es que hay que ver hacia adelante y con la que podemos combatir a este terrible gobierno de MORENA", reiteró al tiempo que dijo que coligarse con el PRI y PRD no implica perder la identidad como panistas y ello ha quedado demostrado desde el año 2000.



"Desde 2000 hemos estado muchos panistas y seguimos panistas, quizás más inclusive que antes y para más reciente 2016, 2017 y 2018 tuvimos alianza en nuestro estado y tuvieron esta forma de llegar al gobierno y que aun estando en el gobierno mucho de los que están aquí panistas, no creo que hayan dejado de panistas por haber convivido con otras con otras fuerzas políticas", insistió.



El legislador local acotó que como en todos los temas de política, las alianzas dan y también quitan, pero aseveró que los municipios donde el PAN históricamente ha tenido mayor votación, estaban antes de que se formaran coaliciones con otras fuerzas partidistas.



"Estoy categóricamente a favor de la alianza porque el PAN, los que saben de la doctrina de verdad, no los que andan en el Facebook nada más publicando, es que habla de uno de los principales valores que tiene que es el bien común. Según la teoría de los panistas, de nuestro próceres panistas, es mirar el bien colectivo por encima del bien individual", refrendó el líder de la bancada panista en el Congreso Local.