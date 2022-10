Alista Ahued denuncia por fraudes con supuestos predios del Ayuntamiento

Luego de que el pasado viernes el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil alertó a los xalapeños sobre el supuesto fraude con la venta de propiedades supuestamente del Ayuntamiento, sería este martes cuando se presenta la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).En entrevista, el munícipe indicó que se reunirá con el área Jurídica de su administración para preparar el documento que se interpondrá ante la instancia ministerial contra quién o quiénes resulten responsables por utilizar el logo oficial con el propósito de robar a sus víctimas."El día de hoy tengo reunión con el área jurídica, es la que va a presentar la denuncia contra quien resulte responsable, por andar ocupando o imprimiendo con logotipos del Ayuntamiento recibos de pagos foliados sobre terrenos", reafirmó.Ahued Bardahuil reiteró su llamado a no dejarse sorprender ni engañar con propuestas de este tipo, que no tienen basamento legal, reiterando que a una de las personas defraudadas le quitaron 90 mil pesos y a la otra, 50 mil pesos."Es un delito grave y se va a perseguir hasta las últimas consecuencias", reafirmó en sus palabras al comentar que no han llegado más personas a denunciar el fraude, únicamente las dos que le presentaron los recibos la semana pasada en los que se observan los montos entregados en efectivo al probable delincuente.Reiteró que el posible implicado en dicho delito, del que se reservó mayores datos, no es empleado municipal, sino que se trata de una persona externa."Pero no me voy a adelantar hasta que la Fiscalía y las investigaciones nos den un reporte de acuerdo a las indagatorias", ahondó el Alcalde al apuntar que tampoco se ha detectado que haya colusión con funcionarios municipales para cometer el ilícito.