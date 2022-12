Alista Coro UV concierto en lenguas originarias de México

Por primera vez en la historia de la Universidad Veracruzana, el Coro UV ofrecerá un concierto en lenguas originarias de México y se realizará en el mes de marzo como parte del ciclo anual de conciertos que se ofrecerán en el puerto de Veracruz.El director general de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, Alfonso Colorado, señaló que la presentación “Lenguas Originarias de MX a cappella” indicó que se busca también rescatar los idiomas que existen en el país y que muchos ya han desaparecido por falta de hablantes.“Está desde luego el náhuatl, está el tének, pero hay lenguas del norte de México (…) va ser de todo el país, no sólo de la zona de Veracruz, esta lengua ya no hay lingüistas en México”, señaló.Resaltó que los integrantes del coro de la Universidad Veracruzana se han preparado por más de un año tomando clases de pronunciación.Inclusive catedráticos de Estados Unidos que han investigado lenguas originarias de México dieron asesoría porque no se encontraron expertos en el país.“Hubo que recurrir a académicos de Estados Unidos que son los que nos estuvieron asesorando con el coro de la Universidad Veracruzana para las cuestiones de pronunciación y del repertorio, es un trabajo de muchos meses”.El concierto “Lenguas Originarias de MX a cappella” se realizará en el Teatro Francisco Javier Clavijero y la entrada es gratuita.Previo a la presentación, se realizará una charla sobre la situación de las lenguas en México.