Alista Derechos Humanos más recomendaciones para autoridades de Veracruz

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido en lo que va del año 15 recomendaciones a autoridades veracruzanas por diversas violaciones a derechos humanos.La presidenta de este organismo autónomo, Namiko Matzumoto Benítez, detalló que corresponden principalmente por actos violatorios cometidos por organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y varios Ayuntamientos.Además, apuntó que todavía revisan otras más que ya están elaboradas y listas para ser notificadas a los responsables.“Llevamos 15 recomendaciones notificadas, aunque todavía hay un buen número de recomendaciones que están elaboradas pero están listas para la revisión y notificar posteriormente”, comentó Matzumoto Benítez.La titular de la CEDH especificó que no todas las recomendaciones son para autoridades actuales, pues según ella hay casos de "larga data" para los que se solicitó la emisión de este documento.“No necesariamente todas las recomendaciones que se emiten tienen que ser por hechos ocurridos durante el Gobierno actual, traemos recomendaciones que consignan vulneración de derechos humanos de larga data”, ahondó al afirmar que éstas sirven para ir erradicando dichas violaciones.“Las recomendaciones son un instrumente que puede ser muy útil a las autoridades precisamente para corregir lo que no se hace de manera correcta y no repetir patrones de vulneración de derechos humanos”, aseveró.Al indicar que cada año el número de recomendaciones mantienen un promedio, reiteró que lo más importante es buscar que las víctimas sean reparadas adecuadamente, de forma integral y diferenciada como lo señala la Ley.