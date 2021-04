Alonso Ancira recupera su libertad; suspenden proceso por Agro Nitrogenados

Un juez federal ordenó suspender el proceso penal contra el dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira, por lavado de dinero derivado de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados por lo que recuperará su libertad.



Esto, luego de suscribir un pacto de reparación del daño con Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el que el empresario se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares por concepto de reparación del daño.



Dicho pago será cubierto a tres años, por lo que los días 30 de noviembre de 2021, 2022 y 2023 deberá exhibir una parte del monto total hasta cubrirlo, para que una vez que termine de pagar, se declare extinta la acción penal en su contra y el proceso concluya definitivamente.



En consecuencia, el juez José Artemio Zúñiga autorizó liberar al empresario quien ofreció en garantía para el pago del acuerdo reparatorio, 50 bienes inmuebles.



“La UIF pobremente se opuso, simplemente refirió que el monto podía ser mayor pero el juez no acordó favorablemente”, señaló Mauricio Flores, abogado de Ancira.



El abogado señaló que con esto ya iniciaron el procedimiento para desbloquear las cuentas bancarias del empresario.



En las próximas horas se espera que Ancira abandone el Reclusorio Norte, lugar donde permanece recluido desde febrero pasado.



El caso Agro Nitrogenados



El caso Agro Nitrogenados data de 2014, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex y avaló comprar la planta Agro Nitrogenados, lo que según ha sido, documentado por EL UNIVERSAL, un daño patrimonial de más de 150 millones de dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos.



De acuerdo con los datos de prueba presentados por la FGR, en abril de 2019, el director de Pemex Fertilizantes informó que la planta Agronitrogenados no estaba operando y que el costo de una planta nueva era de 270 millones de dólares, mientras que la rehabilitación de la que Pemex adquirió a Altos Hornos de México ascendía al 82.21% del costo que tendría una nueva.



“La supuesta rehabilitación (de Agronitrogenados) la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y no ha funcionado”, enfatizaron los fiscales.



En octubre de 2019, el contador público de PEMEX concluyó que el estado de obsolescencia tecnológica de Agronitrogenados, al momento de su adquisición, provocó gastos en detrimento de la petrolera por 4 mil 204 millones de pesos.