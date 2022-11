Alrededores de pistas de hielo serán para “ambulantes”, anuncia Gobierno

Al confirmar la instalación de pistas de hielo en 8 municipios de Veracruz como parte del programa “Orgullo Navideño”, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, anunció que también permitirán vendedores “ambulantes” en alrededores de dichas pistas.En conferencia de prensa junto a alcaldes, comentó que se pretende apoyar a indígenas que andan “de pueblo en pueblo”.“Estas pistas de hielo nos va a dejar integración de las familias, el movimiento de la economía de las personas que menos tienen y que a veces no tienen sus negocios plenamente establecidos sino que la vida los ha llevado también a ser ambulantes, a andar de pueblo en pueblo.“Todos los alcaldes que están acá les van a dar facilidades a nuestros hermanos y paisanos veracruzanos para que se instalen cerca de las pistas de hielo a los alrededores puedan vender ahí sus productos y no tenga ningún costo para establecerse y que también puedan llevar en los días de Navidad y cuando llegan los Reyes en enero del próximo año puedan llevar una mejor condición a sus familias”, dijo.Sobre las pistas, informó que la de Nogales abrirá el 25 de noviembre, en Coatepec el 26 de noviembre, Tantima el 2 de diciembre, Martínez de la Torre el 3 de diciembre, Papantla el 4 de diciembre, Álamo Temapache el día 8, Cosamaloapan el 10 de diciembre y en Paso del macho el 11 de diciembre.Para apoyar a la población, el Secretario de Gobierno destacó la integración de equipos entrenadores en todas las pistas, así como patines nuevos.“Nunca hemos patinado la gran mayoría, imagínense un negro patinando, ¿pues no verdad?, entonces con las empresas, los alcaldes, la Secretaría de Turismo, el DIF, la Secretaría de Gobierno, logramos que para que no todos vayan a agarrandose como aquí sucedió el año pasado ahora va a haber entrenadores”.En el caso de Pánuco, donde celebran 500 años de su fundación, habrá con una serie de promociones culturales y artísticas.En Xalapa habrá un Festival Navideño el 17 de diciembre. Además, en todas las pistas de hielo habrá espectáculos artísticos todos los días, de igual manera el evento del Día de Reyes en las pistas de hielo y rueda de la fortuna en ciertos municipios como es el caso de Nogales.“Se va a lograr la integración de las familias, que podamos en este nuevo Veracruz, pensar ya no en temas de violencia, sino de convivencia, por que esa es la esencia de los veracruzanos”, comentó Cisneros.