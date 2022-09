Altercado entre integrantes de agrupación deja un detenido, en Xalapa

Esta mañana en el parque Juárez de la ciudad de Xalapa ocurrió un altercado entre hombres pertenecientes a la asociación Pueblos Unidos por Veracruz, liderada por Juan Piedra, y ciudadanos que buscaban apoyo del alcalde Ricardo Ahued. Un hombre fue perseguido por varios miembros de la asociación y fue detenido por policías municipales.Se dio a conocer que el detenido Édgar Yaset “N”, de 25 años de edad, fue acusado de robo. Sin embargo, su esposa negó el señalamiento y refirió que el altercado fue porque el ahora detenido defendió a su madre, quien estaba siendo agredida por personas de dicha agrupación.“Quisieron golpear su mamá. Juan (Piedra) dijo que ella recogiera los documentos y números de personas que queremos apoyos para becas; y ahorita al final que sale de ver a Ricardo Ahued sale con su tontería de que no, que eso no está bien y le dice: ‘¿Sabe qué?, váyase señora, usted no tiene permitido hacer esto’”, expuso la esposa del detenido, Beatriz Adriana, quien señaló que tras estos hechos las personas de la asociación le decían a su suegra que se fuera y querían pegarle, por lo que su hijo intentó defenderla y fue entonces cuando lo atacaron 4 o 5 individuos.“Hay personas como nosotros que estamos buscando apoyo pero no bajo esto, así ya no queremos apoyo del Gobierno si van a pasar este tipo de cosas”, recriminó Beatriz.Por otra parte, la madre de Édgar aseguró que ella no buscaba el puesto del líder Juan Piedra, sino que su intención es apoyar a las mujeres de escasos recursos solicitando becas para ellas, “no es justo que lo que yo trato de hacer para las mamás que no tienen dinero y que son de bajos recursos, que él (Juan Piedra) se ponga a agredirme y me ofenda”, dijo.Mientras que Édgar estaba resguardado en el Palacio, uno de los elementos de seguridad le comentó a la esposa que la detención fue por una falta administrativa, por lo que sería llevado a San José. Sin embargo, ella le recriminó que no hayan detenido a los supuestos agresores de su pareja, “esto es injusticia, otra vez injusticia como en los mismos casos de siempre, como personas que se desaparecen de la tierra, como personas que según son malas y detienen y las matan en San José, es lo mismo, todo es corrupción”, comentó la afectada.Tras permanecer dentro de las instalaciones por unos instantes, una patrulla de la policía arribó al lugar para trasladar finalmente al detenido al Cuartel San José.