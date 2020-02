Alto costo para abrir un negocio en Xalapa; se ahuyentan las inversiones: Regidor

En Xalapa, obtener el permiso para abrir un negocio puede costar hasta 90 mil pesos, lo que ahuyenta las inversiones, pues además los trámites siguen demorando, lamentó el regidor décimo Juan Gabriel Fernández Garibay.



Explicó que una persona que quiso abrir un minisuper debió pagar entre 80 y 90 mil pesos, entre trámites y dictámenes.



"Desgraciadamente, seguimos con unos trámites burocrático-administrativos tan graves, que mucha gente no está ya haciendo el esfuerzo".



Durante enero, sólo se registró la apertura de cuatro empresas, lo que dijo, es un foco de alerta.



"Aplaudo a la gente que le sigue apostando a Xalapa, no es fácil ser emprendedor".



Comentó que esto pone a la capital del Estado "fuera de competencia" si se compara con otras ciudades y por consecuencia, con una baja tasa de empleo.



"Las autoridades estamos para brindar las condiciones, estamos para impulsar los negocios", consideró.



Por tal motivo, Hernández Garibay, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Xalapa, dijo que propondrá que se modifiquen los reglamentos para que no se dificulte tanto un permiso para abrir un negocio.