Alto índice de homicidios en Guanajuato no es nota nacional, recrimina Cuitláhuac

En Guanajuato, Estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), se registra un alto índice de homicidios, pero eso no es nota nacional, recriminó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, quien cuestionó que el día de ayer no fue nota nacional los 18 homicidios de Guanajuato, pero si el enfrentamiento en Orizaba del lunes donde siempre se privilegió la seguridad de la ciudadanía."¿Qué pasó en Guanajuato donde gobierna su partido, señores senadores del PAN? ¿Hay ingobernabilidad en Guanajuato? ¿Qué dijeron los medios sobre los homicidios ayer en Guanajuato, delito del fuero común que corresponde atenderlo al Gobierno estatal y a la Fiscalía del Estado?", cuestionó en sus redes sociales.La postura del mandatario coincide con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana también hizo alusión a la falta de congruencia de los opositores para retirar a la Guardia Nacional.El Gobernador agregó, con datos mostrados en la mañanera: "En la gráfica que no van a sacar los medios ni la mencionarán los panistas se observa que los homicidios (de ayer a hoy) en Guanajuato gobernado por el PAN: 18; en el Estado de México gobernado por el PRI: 10; Jalisco gobernador por MC: 5 y Chihuahua gobernado por el PAN: 5. Muy lejos de los primeros lugares en esos delitos: Veracruz con sólo 2".En este sentido, García Jiménez ha informado reiteradamente que recibió un Estado donde el promedio de homicidios era de 7 al día, pero en lo que va de su administración esta cifra se ha reducido a 2; además de este año se lleva 26 días acumulados sin registrarse el delito.