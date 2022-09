Altos mandos policiacos del duartismo siguen sin castigo por desapariciones

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reconoció que los mandos policiacos medios y altos dentro de esta dependencia durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y que fueron señalados por desaparición forzada, no han sido sancionados administrativamente.Cuestionado sobre que sólo policías rasos han sido juzgados y condenados judicialmente por este delito, no así sus superiores en el sexenio duartista, afirmó que a su llegada el área del Asuntos Internos no tenía expedientes relacionados con este delito.“Cuando entró esta administración el trabajo de Asuntos Internos era casi nulo, y todos estos delitos que se denunciaron en aquel momento en Asuntos Internos y nosotros cuando recibimos la Secretaría no teníamos ningún expediente que hablara de desaparición forzada”, reveló.Pese a esta realidad, Gutiérrez Maldonado comentó que la SSP coopera en todo lo que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) le solicita con relación a los uniformados investigados o si continúan activos en la institución policiaca, al ser la instancia la encargada de llevar las denuncias."Nosotros le pasamos todo eso y es la FGE la que se encarga de fincar responsabilidades", dijo una vez más ante los reporteros, al tiempo que dijo desconocer cuántas investigaciones a exfuncionarios de la SSP en el sexenio duartista tiene abiertas el organismo ministerial."Ésas carpetas de investigación le corresponden a la Fiscalía y no uno, y si yo supiera tendría que guardar el sigilo de las mismas, en realidad no te puedo contestar esa pregunta porque se la tendríamos que hacer directamente a la gente de la Fiscalía", contestó.Sobre las sanciones que se han aplicado a los elementos que conforman actualmente las corporaciones de seguridad estatales, y ante el reciente caso de tres integrantes acusados del delito de secuestro en el municipio de Camerino Z. Mendoza, Gutiérrez Maldonado reiteró que no solaparán a ninguno que incurra en abusos o delitos.“Nosotros no vamos a andar solapando ni abusos ni delitos, así como esos tres policías, serán puestos ante la Fiscalía los que nosotros veamos que cometen algún delito y puestos a la Comisión de Honor y Justica a quienes cometan alguna falta al buen desempeño policial en el Estado", aseveró.