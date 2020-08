Altruismo de fieles sirve como remedio a crisis por coronavirus, afirma Iglesia

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, señaló que a pesar de las carencias que se han originado por la pandemia, siempre hay personas que se solidarizan con los más necesitados.



“En estos días hemos comprobado que a pesar de las carestías provocadas por la pandemia, pues siempre hay algo que comer, hay muchas personas que ofrecen a otras, ya sea por Cáritas o de otro comedores. Muchos han perdido el trabajo, han perdido el empleo y por lo mismo empiezan las carencias familiares, ya la gente no tiene para pagar la colegiatura, los útiles de los hijos o para comprarle una computadora o una tableta para que puedan de esta manera estar pendientes de la educación que ahora se imparte”.



Con la Nueva Normalidad, consideró que es momento de reflexionar para ver qué le espera a la sociedad con todos los cambios que trajo la pandemia COVID-19.



“Las cosas ya no van a ser igual. Nos dicen de la educación que va a ser mixta, un poco presencial y otra por línea, algunos dicen que sólo en línea o de las dos maneras, según los lugares y ambientes. Así los empleos, así otras cosas”.



Durante la homilía indicó que las cosas positivas que ha dejado esta contingencia, es la convivencia familiar por estar más tiempo en casa.



Reiteró que la población debe ser más cuidadosa por los aumentos en contagios en el municipio, ya que muchos amigos o familiares con los que se convive, pueden ser portadores del virus sin saberlo.



“Les recomendamos que hay que cuidarse de los contagios, a veces donde menos se espera por ahí llega el contagio, no está tanto en la casa, si no fuera, a veces con una persona conocida que ni ellos saben que son portadores del virus. Estamos ya en el mes de agosto, es un mes a caluroso y esperemos en Dios que vaya disminuyendo esta pandemia para el bien de todos mientras buscan los medicamentos para combatir este virus”.



Además, felicitó a las mujeres embarazas que muestran el amor por sus bebés y se dijo satisfecho con la decisión tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de rechazar el proyecto de la sentencia del Amparo en Revisión 636/2019, sobre la despenalización del aborto en Veracruz.



“Gracias a Dios la comisión de la SCJN, pues votó a favor de la vida, la vida es el derecho humano fundamental de toda persona, de ahí se basan todos los demás, por eso es sumamente importante defenderlo no solo por motivos religiosos, sino también por motivos ordinarios de la vida práctica, y si no fuera por esa vida, no estaríamos nosotros aquí ni tendríamos tanta veneración a nuestros padres”, concluyó.