Alumna papanteca de la UTGZ viajará becada a Canadá

La alumna de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Alexia Barra Guzmán, viajará rumbo a Canadá, país donde permanecerá becada por un periodo de ocho meses, tiempo en cual, además de complementar su educación profesional, perfeccionará los idiomas francés e inglés.



La estudiante cursó la carrera de Técnica Superior Universitaria en Operaciones Comerciales Internacionales en el sistema Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS) que imparte esta institución educativa y actualmente es alumna del décimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional, gracias a la obtención de una beca realizará estudios en la universidad pública de lengua francesa Cégep de Jonquière.



“Esta beca la obtuve a través del programa The Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) y mediante los programas de movilidad que la UTGZ tiene, el próximo viernes 17 del presente mes tengo que presentarme en Quebec, Canadá, donde estaré mejorando mi dominio del idioma francés e inglés, ya que es un país bilingüe del cual conoceré su cultura, esto aunado al reforzamiento de mis estudios profesionales en materias como logística y comercio”, externó Alexia Barra, quien es originaria de Papantla.



Explicó que durante su permanencia en Canadá tendrá cinco meses de clases dentro de las aulas y los tres meses restantes se le permitirá adentrase más en la cultura canadiense y convivir con jóvenes de otras naciones.



Alexia agradeció la oportunidad que le brinda la UTGZ, además exhortó a los estudiantes que están por concluir su educación preparatoria o bachillerato a considerar esta institución educativa como la mejor opción para cursar su preparación profesional, sobre todo porque es la primera y única en el Estado de Veracruz con el modelo educativo Bilingüe, lo que amplía el panorama laboral para los egresados con las competencias que las empresas exigen actualmente. UTGZ Educación que Cruza Fronteras.