Alumnos de la Unidad de Humanidades UV exigen clases presenciales

Estudiantes de diversas carreras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana se manifestaron a mediodía de este viernes para exigir el permanente regreso a clases presenciales, pues muchos de ellos son foráneos.Maday Salas, estudiante de Lengua Inglesa, comentó que hace meses se había compartido un comunicado mediante las redes sociales de la Facultad, el cual indicaba que regresarían a clases presenciales, lo que para sus compañeros que viven fuera de la ciudad significó gastar en traslado y vivienda."La mayoría de mis compañeros son foráneos y comenzaron a trasladarse hacia la ciudad de Xalapa y el 2 de marzo nos volvieron a enviar un comunicado diciendo que se iba a posponer el regreso a clases", dijo.La estudiante originaria de Coatepec denunció la falta de organización y declaró que al no llegar a una decisión permanente, las autoridades estudiantiles están generando un problema económico para ellos, pues al anunciar el regreso tienen que gastar en transporte y renta de departamento y luego volver a regresarse a sus lugares de origen."Nosotros no estamos de acuerdo dado que muchos de nosotros hemos gastado en viajes, renta, todo eso, para que a la mera hora nos digan que no. (Informaron) que se van a retomar clases hasta el 19 de abril (...) Estamos muy seguros que nos van a volver a decir que no porque han aumentado los casos de COVID".Por su parte, Montserrat Méndez Bello, también estudiante de Lengua Inglesa y originaria de Altotonga, recalcó el problema y externó su caso, pues al igual que muchos, no han tenido clases presenciales; sin embargo, están pagando renta de cuarto."Cada renta es de $2,500. Lo comparto con una amiga pero de todas formas es un gasto muy grande. Lo estamos rentando desde diciembre y pues no hemos tenido nada (de clases), no hemos podido venir a la universidad", agregóLa estudiante denunció el hecho de que la razón para no regresar sea por los contagios de COVID-19, pues para otras situaciones se actúa sin tomar en cuenta esto."Al parecer no tocaron ningún tema relacionado con COVID porque realmente en mi opinión pienso que ya se tiene que regresar porque muchos andamos en plazas. Estamos como si no existiera COVID y a la escuela no podemos regresar", expresó.Además, manifestó que se desconocen las causas del por qué se han retrasado más de 2 años las remodelaciones en las unidades, pues el alumnado sigue pagando "pro mejoras".Finalizó informando que son alrededor de 280 estudiantes foráneos afectados que votaron por no regresar, de toda la facultad de Humanidades.