Alumnos de la UV en región Veracruz exigen retomar clases presenciales

Alumnos de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, en la región de Veracruz, se manifestaron para exigir clases presenciales, pues aseguran que están desesperados de no tener fecha para el regreso a las aulas y consideran que seguir en el formato virtual les afecta al aprendizaje.Los estudiantes se reunieron en la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI) para pedir una reunión con representantes de la rectoría universitaria.“Ningún alumno ha tocado las aulas este semestre para tomar clases. Se tiene la necesidad del regreso a clases debido a que en la facultad no hay una fecha estipulada para el regreso, se cree que a principios de mayo pero creemos que ya es muy tarde; se espera que con estas manifestaciones y reuniones, se regrese a las aulas a finales de este mes o a principios del otro”, dijo Rafael Meza Muñoz, consejero alumno facultad de Psicología.Y es que los estudiantes temen egresar con un nivel académico bajo porque las clases en línea no les han funcionado ni a ellos ni a los docentes:“Se ha bajado mucho el nivel académico y el aprendizaje, a los docentes les cuesta mucho las clases en línea y en los exámenes de egreso se ha demostrado que la facultad ha tenido una caída en los resultados”, expresaron.Además, esta situación ha ocasionado que los alumnos se den de baja de manera temporal y definitiva. Incluso los estudiantes foráneos están regresando, ya que deben buscar lugar para vivir y como otras facultades ya están en clases presenciales, no encuentran pensiones seguras para alojarse.“Hay compañeros que han preferido darse de baja definitiva o temporal, se desmotivan. Los foráneos están optando por venir de una vez porque se están acabando los lugares para rentar, puesto hay facultades que ya regresaron”, acotó el consejero alumno.Es por ello que la Secretaria Académica de la región se comprometió a tener una reunión para concretar el regreso pero no se definió fecha de la misma.