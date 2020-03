Alumnos de primaria “Orizaba” sin cancha deportiva por socavón

Un socavón posiblemente causado por la filtración de agua ha obligado a la directiva y padres de familia de la escuela primaria “Orizaba” a mantener cerrada la cancha de la institución desde el pasado mes de febrero.



Dayra Loyo Curiel, vicepresidenta de la Sociedad de Padres de Familia, explicó que, a mediados del pasado mes, cuando se realizaba una obra de reparación del piso de la cancha, ya que presentaba desnivel, se encontraron con que no había piso firme abajo, sino un socavón.



Reconoció que esta situación alarmó a todos pues no sabía si había algún riesgo mayor, por lo que de inmediato se envió un oficio al ayuntamiento para solicitar el apoyo de Protección Civil, que se presentó ese mismo día y revisó y determinó que podría haber riesgo, por lo que encintó la cancha entera.



Ante esta situación, al día siguiente, 18 de febrero, se envió un oficio al ayuntamiento para pedir el apoyo para reparar la cancha, y el 19 de febrero acudió el director de Obras Públicas, Raúl Macedo, quien les explicó que el supervisor de obra de esa dirección inspeccionó el área y determinó que había el riesgo de que la loza de la cancha presentara asentamientos derivados del peso que pudiera soportar.



Les comentó que la reparación podría ser mediante perforaciones por tablero colado en la cancha y realizar inyección de concreto a presión para rellenar el subsuelo.



Ante ese dictamen, señaló, el 20 de febrero se envió otro oficio al ayuntamiento para solicitarle ayuda con esa obra, pues la escuela no cuenta con los recursos propios para llevarlos a cabo, pero ya no se tuvo respuesta.



Mencionó que insistieron el 4 de marzo, pero ese mismo día les respondió el director de Obra que no les era posible invertir ahí, pues la programación de obras es anual y los trámites se llevan de 8 a 9 meses, por lo que les sugería hacer gestiones ante la SEV.



Por ello, este martes, una representación de padres buscará ese apoyo por parte de Espacios Educativos para que se repare ese hoyo y así evitar riesgos para los 500 infantes del turno matutino, además de los del vespertino, y de la UPN y UPAV que acuden los fines de semana.