Alumnos de Talleres Libres UV ganan Festival Internacional de Teatro Universitario

En días pasados en la Ciudad de México, se dio a conocer que el grupo universitario La Butaquita Teatro, de la zona Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana (UV), fue ganador del 29 Festival Internacional de Teatro Universitario convocado por la UNAM, por la mejor Puesta en Escena, por “Rebelión o la farsa en pedazos”, de Gerardo Mancebo del Castillo, con la dirección de William Villatoro.El 29avo Festival Internacional de Teatro Universitario, convocado por la UNAM, se realizó del 2 al 11 de septiembre en el Centro Cultural de aquella institución. Cabe señalar que es la primera vez que la región obtiene el pase a nivel nacional a este certamen, en el que participan universidades mexicanas y de países como Argentina, Venezuela, España y Colombia.El grupo universitario veracruzano acaparó premios, pues además de ganar por la mejor Puesta en Escena también obtuvo la mención a Mejor Actuación, la cual es compartida por José Antonio Sánchez Urieta y Jesús Antonio Salinas Aguilar, además de Mención por Actuación Destacada, para Juan Manuel Pérez Calderón. Todos ellos, integrantes de La Butaquita Teatro.William Villatoro, director del grupo, nos cuenta que “todo surge desde que la UNAM emite la convocatoria y nos inscribimos en la que es nuestra tercera participación. Al hacerse la preselección de obras finalistas, nos enteramos que la región UV sección Coatzacoalcos fue elegida como finalista. La función de participación se llevó a cabo el día 4 de septiembre a las 17:00 horas en el Foro “Sor Juana Inés de la Cruz” del Centro Cultural Universitario de la UNAM.“Haber llegado a la final nos permite presentarnos en la Ciudad de México, antes de la función les dije a los muchachos: ‘Vamos a divertirnos, tengan presente que lo más que se van a llevar es la experiencia de participar en esta puesta en escena.“Fue una función maravillosa. Todos salimos contentos, satisfechos del trabajo realizado. Nos convocan el domingo siguiente para asistir a la ceremonia de premiación, es ahí donde nos enteramos que obtuvimos mención de Dirección Escénica, la mención a Mejor Actuación para José Antonio Sánchez Uieta, para Jesús Antonio Salinas Aguilar Mención Actuación Destacada a Juan Manuel Calderón Pérez.“Fue una enorme sorpresa, ganar por la Puesta en Escena, premio único, a un grupo de licenciatura sin perfil en teatro, que competimos con grupos que tienen un gran presupuesto para la producción, como el que representó al Tec de Monterrey y otros. Saberlo provocó una enorme emoción, fue tan inesperado: Algunos integrantes del jurado al final se acercaron, para comentar que su decisión ‘fue unánime’, desde que la vieron, por la potente energía de los actores, su frescura”.“La verdad, me siento honrado, muy contento con este logro que no es sólo para nosotros, también para la UV. Mostrar que el Taller Libre de Arte de la UV, zona Coatza-Minatitlán está formado por jóvenes talentosos”.“Los muchachos al saberlo, rieron, lloraron, se divirtieron, disfrutaron ser beneficiados con este logro, que nos estimula para solicitar a las autoridades de la UV que nos cumplan el sueño de tener espacios dignos y amplios. Soñamos con un foro en el campus, ojalá que este premio nos dé esa posibilidad”.“En Coatzacoalcos y Minatitlán, cuando era niño, el teatro fue una actividad casi inexistente, por eso me llamó mucho la atención una obra de teatro que presentaron en el Auditorio Municipal, edificio ahora desaparecido, fue una experiencia mágica ver todo lo que ocurría en el escenario. El público que asistió a veces lloraba, otras reía, de acuerdo a los matices que se desarrollaban en la puesta en escena. Fue ahí, cuando me dije ‘quiero ser actor’”.“Ese fue mi primer momento con el teatro. De niño fui introvertido, hasta los 16 años me tocó ver otra obra de teatro en la prepa.Recuerdo que estaba en la secundaria, etapa en que las docentes de orientación educativa, me decían que tenía habilidades para ser médico o arquitecto, pero yo sabía que lo mío era ser actor. Lo que ellas me decían no me rompió la ilusión. Fue en el segundo semestre, cuando llega Miguel Ángel Tenorio a darnos un taller. El relajo de los chicos era estruendoso, no se quedaban quietos, todos eran obligados a ir a las obras, a pagar por asistir. Sin embargo, Miguel Ángel Tenorio, sin inmutarse, inició su lectura dramatizada, continuó hasta que los chavos fueron callando poco a poco su escándalo. Con eso me decidí, es lo que quiero hacer.“Luché por irme a la Ciudad de México, eso fue a los 16 años, han pasado 25 y no he parado. Después de haber estudiado cine en la Ciudad de México, viví en Xalapa, trabajé en Teatro Infantil de la Secretaría de Educación (TISEC), en la UV, regresé a Coatzacoalcos, donde Difusión Cultural de la UV habían enviado para dar clases de teatro a talentos como Arturo Messeguer o Freddy Palomec, ambos de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (ORTEUV)”.“Antes, cuando el grupo estaba formado por otras facultades, se llamó Quetzales. Cuando llegué, los muchachos sugirieron cambiar el nombre, inspirados por una canción popular en ese entonces “El Butaquito”. De ahí nace el nombre La Butaquita Teatro, ya casi ocho años de su creación, en las que hemos trabajado con varias generaciones de muchachos que han participado y ganado en los festivales de teatro que organiza la UV. Nos cuesta movernos por falta de recursos, pero todos nos las ingeniamos para hacerlo. De manera constante trabajamos en 3 o 5 obras.“¿Que si estoy contento?, claro que lo estoy, muy contento de seguir haciendo teatro en mi región. ¿Conoces aquella pregunta del qué le dirías a tu niño interior? Yo le diría ¡Lo Lograste!”