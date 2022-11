Anoche fue el estreno de la obra “The Happiest Place On Earth”, de la dramaturga xalapeña Ana Lucía Ramírez, con la participación de los alumnos del Taller de Actuación “A”, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, bajo la “mirada externa” del maestro mallorquín Pere Mas Sureda.“La mirada externa es una manera no invasiva y de no decisión en un montaje. Uno observa, anota, comenta lo que ve, siendo las intérpretes quienes toman la decisión final. Me gustaría recalcar esto. Ellas han hecho lo que han querido en todo momento. Mi trabajo ha sido darles un marco escénico, una convención, un texto, y unas indicaciones interpretativas desde donde trabajar”, explicó Pere Mas Sureda.“A partir de ahí, les he dado cancha para que crearan lo que se les antoje, para que propusieran su personaje, su vestuario, sus escenas, la música, incluso el trazo dentro de las escenas y de la obra misma. Yo me he limitado a observar y a dar notas, corregir algunas cosas que de plano si estaban mal y un poco más. Sin duda, se trata de una postura de respeto ante la creación ajena”.Son 14 estudiantes del Taller de actuación los que conforman el reparto: Caro de la Cadena, Carolina Aketzalli, Cristina Vásquez, César Croda, Estefanía Delgado, Elaib Fontecilla, Iann Delón, Jason Rosas, Linda Patiño, Marisol Avilés, Nahomy Roldán, Sara Nava, Sheccid Suárez, Taylette Soto, y Venur Ache.“Trabajamos de la mano con la dramaturga xalapeña, involucrada en el proceso para crear estos personajes, trabajamos teatro físico, post dramático, con una propuesta interdisciplinaria, pues los actores realizan otras actividades como música”.La temporada será en el Foro Torre Lapham de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, ubicada en la calle de Belisario Domínguez 25, zona centro, inician esta semana para concluir el domingo 13 de noviembre, con funciones en los siguientes horarios: jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados y domingos a las 12:00 y a las 19:00 horas.El costo de los boletos es: general $100 pesos, estudiantes e INSEN $60 pesos. El cupo es limitado, por lo que se sugiere llegar con el tiempo suficiente para adquirir sus localidades.Se hace hincapié en que este trabajo, por abordar temáticas fuertes y delicadas, es dirigido exclusivamente para público adulto, ya que demanda del espectador madurez, apertura y solidez de criterio.El maestro Pere Mas Sureda, después de haber obtenido licenciatura por la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears (ESADIB); estudió en Madrid el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla La Mancha, en colaboración con en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, donde desarrolló un trabajo de investigación sobre la danza en diálogo con la pintura, además de continuar su formación en danza contemporánea.Arribó a México en el año 2020, con el proyecto “78Domingos”, pieza que se ha presentado en diferentes estados de la República. Actualmente imparte clases de actuación en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana.