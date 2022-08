Alumnos del CIMI obtuvieron primer lugar en festivales de música canadienses

Estudiantes de Flauta Transversa del Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) de la Universidad Veracruzana (UV) que forman parte del Ensamble de Flautas Internacional Pájaros de Plata, obtuvieron el primer lugar en el Toronto Kiwanis Festival Virtual Woodwinds y el Ontario Music Festival Provincials Small Woodwind Ensemble, que se llevaron a cabo de maneraon-linedurante marzo y abril y mayo y junio, respectivamente, organizados por la Ontario Music Festivals Association.Josué Rubio Ceballos, Travis Almendra Landa, Christopher Oliva Rodríguez y Mariana Santiago Ramírez, son los alumnos que integran la agrupación en la que también participan chicos del Conversatorio de Música “Simón Bolívar” de Venezuela y el programa Flute Spring.Samadhi Méndez Suárez, académica del CIMI, compartió que la colaboración con estas entidades surgió en 2021, en el que docentes de todas las partes involucradas decidieron crear un ensamble virtual con el objetivo de internacionalizar a los niños que lo conforman.La primera producción musical que realizaron fueLa Llorona, que lleva arreglos del pianista Gonzalo Ortiz Delgado; su siguiente trabajo fue un villancico venezolano que tiene por nombreNiño lindo, que fue arreglado por la maestra María Alejandra Jiménez.Con el video deLa Lloronaganaron el primer lugar en el Toronto Kiwanis Festival Virtual Woodwinds y obtuvieron su pase para representar a Toronto en el Ontario Music Festival Provincials Small Woodwind Ensemble, certamen en el que se alzaron con el triunfo con la producciónNiño lindo.La catedrática comentó que estos logros fueron posibles gracias a un gran trabajo en equipo, en el que también colaboraron los docentes Alhelí Pimienta, Gabriela Peralta, Alfredo Escobar y Kevin Zabdiel.Josué Rubio mencionó que la experiencia de participar en los concursos fue muy buena, se divirtió en los ensayos, y saber que habían ganado representó una grata sorpresa.“Cuando toco la flauta transversa me pierdo de este mundo y viajo a otro sitio en el que muchas emociones pasan a través de mi mente, por lo que cada concierto es especial y brinda una ilusión distinta”, manifestó el chico.Travis Almendra expresó que le dio alegría haber ganado los certámenes, así como participar en ellos con niños de diversos países.“Mi familia me ha apoyado bastante para que toque la flauta y siempre ha estado a mi lado en los momentos difíciles”, enfatizó.Christopher Oliva agradeció a los maestros del CIMI por la capacitación recibida, y por saber guiarlo con paciencia en los ensayos.“Me agrada mucho el sonido que emite la flauta transversa y me siento muy a gusto por aprender cada vez más de este instrumento”, comentó.Mariana Santiago expresó estar encantada de formar parte del Ensamble de Flautas Internacional Pájaros de Plata, y emocionada por representar a la UV, Veracruz y México.“Todos somos muy buenos con nuestros instrumentos, y me puso muy feliz ganar los festivales”, enfatizó.Jenny Lizette Ramírez Guillermo, coordinadora del CIMI, declaró que para esta entidad académica es un orgullo que sus alumnos rompan barreras de comunicación e interactúen con chicos de otros países en concursos internacionales.“Su participación en estos eventos les abre nuevos panoramas yvisiones del mundo, pero sobre todo les muestra que la música es una profesión”, aseguró.Claudia Anell Villar Durán, de la Dirección General del Área Académica de Artes, afirmó que el logro de los estudiantes del CIMI es sólo el inicio de su futuro, en el que la labor en equipo, la organización y la disciplina les darán una amplia gama de posibilidades.Mencionó que la UV trabaja arduamente para mantener el alto nivel educativo de su rama artística, una de las primeras que le dio prestigio nacional e internacional a esta casa de estudios.