Alumnos exponen problemas administrativos en Tecnológico de Orizaba

Alumnos del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) ingresaron este martes al edificio administrativo de la institución para demandar la solución a los problemas que presentan y en donde a la fecha no han recibido respuesta.



Los jóvenes, quienes ingresaron directamente a la dirección pero fueron bajados por el subdirector administrativo Rubén Juárez Rodríguez, quien les dijo que los atendería afuera del edificio.



Los alumnos reclamaron que a la fecha, varios no tienen cargas académicas, otros ni siquiera han podido reinscribirse y de todo ello han enviado correos electrónicos y mensajes sin que a la fecha hayan recibido alguna respuesta y los días siguen pasando.



Lamentaron que la institución sí exija a los estudiantes el pago de la cuota de inscripción pero no atienda el que éstos no aparezcan en el sistema.



Uno de los jóvenes expuso que él terminó el semestre anterior con un puntaje de 88 y no le ha sido liberada su ficha de inscripción, mientras que una alumna expuso que ha enviado varios correos sin recibir respuesta.



Uno más señaló que ha enviado mensajes y aparecen como vistos, pero no le contestan, por lo que cuestionó si hay alguna represalia en su contra, a lo que le subdirector le aseguró que aunque les dan “periodicazos” no existen represalias.



Al subdirector se le sumó la jefa de Servicios Escolares, Alma Delia González, quien les aseguró que no necesitan ir a la institución para recibir respuesta, a lo cual le respondieron los jóvenes que han enviado varios correos y algunos tienen hasta 20 días de estar pidiendo respuesta sin que les contesten nada.



Luego de escuchar los reclamos, los dos docentes se comprometieron a atenderlos y pidieron que pasaran una lista con los datos de los jóvenes que presentan problemas.