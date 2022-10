Alumnos se sublevan en entrada de CBTis 79 por presunta discriminación, en Veracruz Puerto

Alumnos del 79 Centro Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis 79), en Boca del Río, se manifestaron en la entrada de las instalaciones al plantel para denunciar discriminación por parte de las autoridades escolares, debido a que se les negó la entrada en un primer momento por el tipo de corte de cabello o su color.Esto se dio la mañana de este lunes, luego de que prefectos realizaran una revisión en la entrada para que los alumnos fueran conforme al acuerdo de convivencia escolar, pero al no permitirles el ingreso al plantel, el grupo de jóvenes tachó la medida de discriminatoria.En video se ve a los estudiantes reunidos en la entrada mientras uno de ellos grita la inconformidad compartida por los estudiantes.“Me están comentando aquí en la institución que nos quieren anotar por el corte de cabello, esto significa dos razones, una posible junta con nuestros padres de familia o bien tenernos señalados y amenazados; no hay de otra, nos quieren negar el paso a esta institución y eso es discriminación", dice un joven.El alumno recriminó que la directora del plantel no se encontrara en el lugar para dar solución a lo que llamaba “una injusticia”, por lo que le dijo “irresponsable”.Posterior a ello, un catedrático salió para hablar con los jóvenes y aseguró que les darían un diálogo con la directora en ese momento y que ya los dejarían pasar de manera ordenada, aunque hubieran presuntamente infringido el acuerdo de convivencia escolar,Por su parte, Katia Tirado, subdirectora académica del CBTis 79, explicó que en anteriores ocasiones ya se les había dado a conocer a los alumnos el deber de cumplir con el acuerdo de convivencia, el cual expuso a los padres con antelación y fue firmado con conformidad. Ahí se especifica que el color del cabello debe ser natural, sin cortes ni peinados extravagantes.