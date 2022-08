Alumnos y académicos de la UV se organizan para sanear ríos de Veracruz

Estudiantes de Ingeniería y académicos de la Universidad Veracruzana (UV), en el puerto de Veracruz, se unieron para conformar la organización "Rivers Alive", que desde el 2021 tiene como propósito el sanear los ríos contaminados en la Entidad.Desde entonces e interesados en cuidar el medio ambiente decidieron tomar acción y crear una solución a la problemática de concentración de residuos sólidos urbanos en los cuerpos de agua, especialmente en los grandes afluentes.Y es que de acuerdo con sus integrantes, de estos ríos proviene un porcentaje de agua potable y de igual forma, apuntaron, si se detiene la contaminación desde su cauce, se prevé que no llegue a los mares.Junto con Proyecto Kayám AC, otra organización sin fines de lucro enfocada en restaurar el equilibrio ecológico para tener un medio ambiente sano en México, se abocaron a crear tecnologías para capturar los residuos que se encuentran en los afluentes, las cuales están en fase de prototipos."Rivers Alive investigó la verdadera razón del porque existen residuos sólidos en nuestros cuerpos de agua y llegó a la conclusión de que la causa raíz es que no existe una buena conciencia ambiental en la sociedad", lamentaron los académicos y estudiantes de la UV.No obstante, reconocieron que aunque se implementen tecnologías para sanear los ríos, el problema de contaminación por residuos no terminaría, de allí la necesidad de implementar talleres de educación ambiental para formar una sociedad con ideales más sostenibles."Los talleres de educación ambiental que hemos llevado a cabo han sido principalmente para las escuelas, dando capacitación a los profesores y alumnos", indicaron los miembros de Rivers Alive, quien trabaja con la agenda 2030 de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.Detallaron que estas actividades de formación de cultura de cuidado y respeto al medio ambiente las han impartido a alumnos de la UV, a profesores del Instituto Tecnológico Superior de Boca del Río, y a docentes y estudiantes del Instituto Ilustre Veracruzano.