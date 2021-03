Alza en precio de gas paró labores en empresas de Córdoba: CANACINTRA

Debido a la escasez de gas natural y el alza en el precio de este combustible, empresas de la región de Córdoba estuvieron hasta más de 8 días sin laborar, indicó el presidente de la CANACINTRA en el municipio, Juan Francisco Castillo de los Santos.



Explicó que, por ejemplo, una colada de acero se lleva entre 320 y 350 metros cúbicos de gas natural, pero pasó de estar a 3 dólares a 300 el metro cúbico, lo que lo volvió incosteable.



Recordó que todas las empresas tienen un precio de salida, al cual, al descontarle el costo de la producción, da la utilidad, y cuando las empresas son muy grandes a veces tienen una utilidad de un dígito, por lo que con el precio que alcanzó el gas, se hizo inviable.



Comentó que aunque las empresas hayan parado su producción, sus compromisos no se detienen, por lo que hay consecuencias para los trabajadores y se pone en riesgo la fuente de trabajo.



Atribuyó esta situación a la nula planeación del Gobierno federal en la compra de combustibles, ya que esta es una actividad que se planea y si se ven riesgos se toman algunas coberturas, es decir, se adquiere una póliza para que alguien asuma ese riesgo que puede o no suceder, lo cual no se hizo.



Comentó que se tomó el gas que se tenía para abastecer los generadores de energía eléctrica y no hubiera apagones, pero a cambio se golpeó a la industria.