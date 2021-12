Amarrándose al Palacio Municipal de Xalapa, denuncian despido ilegal

Dos extrabajadoras de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa se amarraron en una de las puertas de acceso al Palacio Municipal para exigir que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero las atienda y resuelva el despido injustificado, que según ellas, sufrieron por parte del titular de dicha área, Francisco Domínguez Canseco.Las mujeres fungían como promotoras y fueron cesadas en diciembre de 2020 por el funcionario, quien actualmente está bajo investigación de la Contraloría Municipal por presunto acoso laboral y violencia de género."Trabajábamos en Participación Ciudadana con Francisco Domínguez Canseco, fue el que nos corrió, es el Director. Estuve dos años ahí trabajando y nada más nos dijo: ‘adiós, ya no trabajan’ y eso fue todo", expresó María Luisa Torres Hernández.Con sus manos y parte del cuerpo envuelto en un lazo y una candado fijado al enrejado de la puerta, señaló que al igual que otras dos mujeres que también sufrieron del maltrato y abusos del servidor público, también acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento alguno."También pusimos una demanda pero no nos han resuelto nada en un año y la verdad mi hija está enferma y ahorita que entraron los chicos a la escuela, no tienen uniforme, no tienen nada porque con qué lo compro, si no tenemos para comer, mucho menos para eso", afirmó entre lágrimas.Torres Hernández acotó que Domínguez Canseco las violentaba verbalmente, con insultos y acusando al personal del área de ser "unos huevones" y aunque la jornada laboral era de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas, denunció que cuando él entró las hacía trabajar sábados y domingos sin descansos."Y luego nos teníamos que trasladar de un lugar a otro y los camiones teníamos que pagarlos nosotros, comidas y el sueldo que ganaba pues no era tanto, no nos daba para camiones, para comer fuera y todavía nos decía que lleváramos nuestra propia herramienta para trabajar", aseveró.Adicionalmente, manifestó que durante este año trataron que el munícipe las recibiera, sin lograr dicho objetivo, "puras excusas, que no estaba, que viniéramos después, que viniéramos en la tarde, mañana y nada, nunca nos recibió".Entre tanto, Margarita Juárez Huerta, quien también se "amarró" en el acceso al Palacio Municipal, comentó que la justificación para despedirla era que no había dinero para seguir contratándola; sin embargo, mencionó que al poco tiempo le dieron empleo a otras personas."No es justo, señores, porque andábamos trabajando jornadas de lunes a veces hasta domingos, porque hacíamos faenas y no teníamos ninguna prestación de Ley, porque decía que como nosotras éramos de contrato y ahora se burla el señor (Francisco Domínguez Canseco) diciendo que a él no le pueden hacer nada porque tiene el apoyo de Hipólito Rodríguez Herrero", externó.La manifestante además expresó que promovieron una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje, desde que fueron despedidas pero dicho expediente no ha avanzado."Ya tenemos un año sin empleo, sin nada y nadie nos responde. Trajimos oficios en enero con todos los regidores, con la síndica, buscamos al Presidente Municipal y nunca lo encontramos. Todos tienen el conocimiento que fuimos despedidos hace un año (...) Queremos que nos restauren o que nos den un finiquito, en pocas palabras, que nos resuelvan porque no nos dieron nada", reafirmó Juárez Huerta.