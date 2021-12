Amatlán y Chinampa de Gorostiza se adjudican predios para su patrimonio municipal

A menos de un mes para la conclusión del cuatrienio de los actuales Ayuntamientos, los Cabildos de Amatlán de los Reyes y de Chinampa de Gorostiza concretaron el proceso de adjudicación de dos predios y su inscripción al patrimonio municipal.El Cabildo de Amatlán de los Reyes, que preside Eduardo Rojas Camacho, se adjudicó un predio de 2 mil 37 metros cuadrados que se ubica en la avenida Pascual de los Santos y Vicente Guerrero, esquina con calle 21 de mayo de la colonia Centro del municipio.Después del proceso que corroboró que no hubo oposición legitima por parte de terceros, ni compareció persona alguna a deducir derechos que se consideren afectados, se aprobó adjudicar el predio a favor del Ayuntamiento, con el fin de destinarlo al servicio público.Por su parte, el Cabildo de Chinampa de Gorostiza, que preside Lázaro Avendaño Parrilla, se adjudicó un terreno de la comunidad Los Órganos con una superficie de 17 hectáreas.La superficie adjudicada se destinará como Fundo Legal para la regularización de la tenencia de la tierra, desarrollo urbano, ecológico y habitacional.Antes de la adjudicación, el Cabildo justificó que se realizó una búsqueda y no existió ningún juicio, controversia o litigio promovido o por promoverse, tampoco hay conflicto u oposición, toda vez que hasta el momento no se ha presentado persona alguna a deducir sus derechos respecto al procedimiento que se llevó a cabo.