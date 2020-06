Ambientalistas urgen replantear estrategias para resguardar ecosistemas

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, que se conmemora este 5 de junio, ambientalistas coinciden en que es urgente replantear las estrategias y políticas públicas encaminadas a resguardar los ecosistemas y que sean equiparables a lo que se realiza en las áreas social y económica.



A decir del biólogo y presidente de la asociación del cuidado del manglar "Eco Mare", Israel López Huerta, es importante que la participación sea desde la ciudadanía hasta los gobiernos en sus tres niveles.



"Desde hace unos días hemos escuchado que hay recorte presupuestal en muchas instituciones que tienen que ver con el sector ambiental, creemos que debe de haber un replanteamiento, un reencuentro de los valores ecosistémicos, de las estrategias ambientales, políticas ambientales con las políticas sociales, económicas y que llegue en un punto común y pueda notarse en un ambiente más cuidado, más sano, con más servicios ambientales", dijo.



No obstante, precisó que hay acciones positivas y que han propiciado la recuperación de las zonas agrarias, a través de programas como Sembrando Vida, se ha permitido favorecer al campo para el aprovechamiento ambiental y no sólo agrícola.



"A nivel nacional se ha fortalecido la política agroecológica que eso es muy bueno, porque permite al campo irlo reconvirtiendo, irle dando un énfasis hacia la recuperación de los servicios ecosistémicos y no sólo hacia la producción agrícola que eso es parte fundamental de México pero también hay que darle un enfoque de recuperación sistémica".



Aun así, se requiere trabajar en una educación ambiental para garantizar la sustentabilidad en las nuevas generaciones.



A decir del biólogo, la enseñanza debe ser aplicada de forma regional y no generalizada.



"Hay muchas líneas que atender, la educación ambiental de manera formal, es decir, en las escuelas, tiene que fortalecerse, adecuarse los contenidos, dependiendo de las áreas y zonas, dentro de los estados, las ciudades y regiones".



Si bien la contingencia sanitaria no permite realizar acciones de limpieza y cuidado del medio ambiente, señaló que desde casa se puede contribuir para el resguardo del mismo, además de que se valora la importancia de respirar aire puro y apreciar la naturaleza.