Ambulante visibilizará historias de mexicanos trans

Del 31 de marzo al 5 de abril la organización Ambulante, pondrá a disposición, de manera gratuita, un ciclo de cine documental que busca resaltar las historias de las personas trans en diferentes partes de México; “Tonalidades”, como se ha nombrado a este ciclo, se habilita en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.Esta muestra se compone de seis títulos recientes y dos películas el catálogo de Ambulante, todas apuntando a elementos que convergen en la vida de las personas trans, como los retos personales, familiares y legales de asumir un cambio de género, así como la felicidad de poder expresarse con libertad.El 31 de marzo inicia este ciclo especial con “Noche Fui”, de Tania Elisa Suárez y “Las flores de la noche” de Eduardo Esquivel; el programa completo está disponible en la web de la organización y explica que todas las películas podrán verse en un horario de 19:00 hrs hasta las 23.59 hrs del siguiente día.En entrevista telefónica con Bruno Santamaria, director del documental “Cosas que no hacemos”, explicó que fue una reflexión personal luego de trabajar más de tres años en al comunicad de El Roblito, en Nayarit, lo que le impulsó a contar la historia de Arturo, un joven que disfruta vestirse de mujer, pero que lo hace a escondidas por la mentalidad conservadora de su comunidad y por las potenciales agresiones a las que se puede exponer.Fue a través de 8 viajes de aproximadamente mes o mes y medio durante 3 años, que Bruno y su equipo viajaron a El Roblito, tanto para trabajar con los padres de la comunidad como con sus hijos, fue en una de estas estadías donde Arturo se acercó al equipo de filmación y externó su gusto por vestir y arreglarse como mujer. Santamaria asegura que hay varios puntos importantes en el documental, pero es e proceso de la lucha social el que se pone sobre la mesa para su discusión.“El cine es un instrumento para hacer que otros vean lo que tú ves, pero no es suficiente con mirar, sino que hay que reflexionar” indica el director de este documental, Bruno apunta a que cada una de estas películas busca colocar en la discusión temas fundamentales para la comunidad trans, temas que merecen de reflexión y que sirvan para romper ideas que solo laceran a la sociedad.“Hay algo sobre atreverte, lo que voy a hacer tiene consecuencias, pero lo hizo con la compañía de sus amigos y amigas. Organízate, habla con más gente y atrévete” expresó el director a quien le tocó en primer plano todo el camino que le tomó a Arturo llegar a donde está el día de hoy.Además de los documentales en línea, también habrá un conservatorio y un “Lado B”, donde habrá un diálogo sobre la importancia del activismo, la libertad de narrativa, las complejidades de asumir un cambio de género, así como una ronda de preguntas sobre el desarrollo del documental “Cosas que no hacemos”, para que el público conozca de voz de los involucrados, incluyendo al director, el porqué de las decisiones creativas.Ante un panorama donde, en México, las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de desigualdad, discriminación y una ínfima calidad de vida por la exposición a la pobreza y problemas de salud, el trabajo documental que invita al diálogo y la reflexión, adquiere una importancia fundamental en este proceso aceptación.