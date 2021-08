Ambulantes denuncian a autoridades de Xalapa por presuntos abusos

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Osman Ramírez Escudero y la actual jefa del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), Ana Dixon, fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por supuestamente incurrir abuso de autoridad, robo de productos y bienes a los ambulantes que tenían casetas en la zona de Los Sauces.



Gustavo Méndez Gallardo, integrante del Frente Único de Vendedores Ambulantes, acusó que en el retiro de los quioscos, no presentaron documentación que motivara la acción que estaban realizando.



"Se están denunciando actos que se cometieron el 17 de julio, como es el de abuso de autoridad, robo de algunos productos y algunos bienes que sufrieron algunos compañeros del Frente Popular Revolucionario, donde el subdirector de Comercio, Osman Ramírez Escudero y la actual deja del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), Ana Dixon, sin presentar alguna orden administrativa, ni mucho menos judicial", aseguró.



Méndez Gallardo dijo que no se podían "quedar callados ante este tipo de actos vándalicos y que están fuera de la Ley" y apuntó que los cuatro vendedores afectados están declarando ante la Unidad de Atención Temprana de la FGE, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).



Añadió que espera que una vez que se integre la carpeta de investigación, se giren las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos de la Alcaldía capitalina, "que han estado incurriendo en delitos graves tanto del fuero común como violación a nuestros derechos humanos".



Insistió que para el levantamiento de las casetas, que los vendedores usaban desde hacía 20 años y por las que ya habían pagado las boletas para poder funcionar, no hubo alguna orden administrativa que justificara la acción y que demostrara que estaba apegada a derecho.



"No se presentó alguna orden administrativa, no presentaron alguna orden judicial, no se identificaron, únicamente los conocemos porque hemos tenido comunicación con ellos", apuntó el líder de los comerciantes informales.



Asimismo, acotó que "ningún compañero ha venido trabajando sin el conocimiento o la tolerancia o el permiso de la autoridad municipal", aunque reconoció que no eran dueños de los kioscos, sólo "la posesión de buena fe que está acreditada por los permisos y el padrón que nos pidió la autoridad municipal".



Aunque reconoció que en las "boletas de pago" se establece que el permiso de operación puede estar sujeto a cambios, reiteró que la Dirección de Comercio y el DIAC no llevaron a cabo el procedimiento establecido en la normatividad.



"Únicamente se les calentó la cabeza y llegaron en forma violenta. Nosotros siempre pedimos diálogo, si algo se tendría que quitar, nuestros compañeros lo aceptaban pero el poder político muchas veces envilece al personaje que ocupa un cargo cuando no está preparado para cumplirlo y es lo que hicieron", sostuvo.