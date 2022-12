Ambulantes desalojados del Malecón protestan en Palacio de Veracruz Puerto

Comerciantes de artesanías que fueron desalojados del Malecón de Veracruz, afirman que el Ayuntamiento de Veracruz no los deja trabajar en ningún espacio y tampoco les han ofrecido una alternativa como habían comprometido.La presidenta de la Unión de Auténticos Artesanos del Malecón, María Antonia Pérez González, afirmó que están a la espera de que se resuelva el amparo que interpusieron, en tanto, no tienen ingresos.“Somos 33 familias de la asociación Auténticos Artesanos del Malecón, nos hemos mantenido al margen dándole espacio a la licenciada, hemos andando caminando, pero ahorita tampoco nos dejan, lo que nos dicen que como sigan de revoltosos, los van a seguir hostigando, no se vale porque hemos sido respetuosos”, dijo.Afirman que han pasado 3 meses sin que les den solución a todos los comerciantes que la única fuente de ingresos era la venta de artesanías y productos en el Malecón.“La preocupación que salen diciendo eso pero no han tenido comunicación con nosotros. La última comunicación fue con el licenciado Galindo pero de ahí nada y ya pasaron 3 meses. Tengo a esa familia con bebé recién nacido, madres solteras”.El amparo interpuesto fue ante el juez quinto de distrito, con el sustento de ilegalidad dado que sin realizar votación en sesión de Cabildo ya no se autorizó la renovación de los permisos.Por ello, hicieron el llamado a la alcaldesa Patricia Lobeira a que se respete la Ley.“Recurrimos a un juicio de amparo para que en breve regresemos a la zona donde fueron desalojados. Les revocaron sin haber sesión de Cabildo, les revocaron su licencia. Su permiso fue revocado sin la sesión de Cabildo correspondiente, por un solo capricho de la autoridad municipal, de un capricho de la presidenta municipal”, indicó el abogado de los artesanos Rafael Gómez.La respuesta del amparo federal esperan sea en los próximos días.