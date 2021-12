Ambulantes desconocen acuerdos con autoridades, rechazan reubicación temporal

Los vendedores informales pretenden desconocer los acuerdos que se han logrado con las autoridades municipales y por todos los medios buscan realizar su actividad comercial en vialidades de mucha movilidad, como es el caso de Clavijero, desechando las propuestas dadas de reubicarse temporalmente en la calle Victoria y en la Plazuela de Xallitic.Lo anterior fue señalado por el regidor Francisco Javier González Villagómez, titular de la comisión edilicia de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, dijo que se busca que en esta temporada navideña y de año nuevo realicen el comercio de manera organizada y cuidando que sean los mismos locatarios que oferten sus productos en esos lugares destinados.Entrevistado en sus oficinas, el servidor público municipal acusó que gran parte de su malestar se deriva porque al haber un mayor control de la actividad comercial, ya no podrán vender los espacios a gente desconocida, “que es lo que no se quiere, sino que sean los mismos informales los que utilicen esos espacios en este fin de temporada”.Dijo desconocer el número de vendedores los que están solicitando estos espacios en el centro de la ciudad, pero tan solo de la Plaza Clavijero, son los más reacios. Se estima que son más de 250 que buscan realizar sus ventas en la vía pública, pero debe ser de manera organizada y con la autorización del ayuntamiento.Recordó que la propuesta inicial y hasta ya se había acordado es que se ubicarían en la calle Victoria y la Plazuela de Xallitic, pero están desconociendo dichos acuerdos, por lo que procederemos con lo que tengamos que hacer, de acuerdo a la normatividad municipal vigente.“Nosotros no queríamos que pasara fuera de lo normal, que fuera organizada esta reubicación temporal, pero no hay prudencia ni empatía de parte de ellos y tenemos que ver la forma de evitar la anarquía comercial en la vía pública”, aseveró.Finalmente, dio a conocer que se sigue negociando con los dirigentes de las organizaciones de vendedores informales para darles opciones en donde puedan ejercer su actividad comercial y puedan resarcirse en esta temporada en donde hay reactivación económica y que este beneficio también llegue a ellos, concluyó.