Ambulantes en parque de Coatepec ya abusaban: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, defendió la decisión de retirar a vendedores informales del parque Hidalgo, afirmando que muchos no contaban con los permisos necesarios o estaban "abusando" al ofertar productos que no tenían relación con los que elaboran los artesanos del Pueblo Mágico.En entrevista, indicó que se tienen que privilegiar los productos de la zona y dulces típicos, lo que algunos de los ambulantes no están respetando, de allí que se resolvió retirarlos.Reiteró que el mantener en regla el ambulantaje y los espacios del centro histórico libres de estos comerciantes es una condición para mantener esta denominación que otorga la Secretaría de Turismo federal; sin embargo, precisó que aquellos que cuenten con el aval del Ayuntamiento podrán seguir con su actividad económica.Aunque los comerciantes desalojados acusaron violencia por parte de la policía y vulneración a sus derechos, el edil insistió que en el procedimientos se hizo respetar el reglamento y se le está dando atención a todos los que "verdaderamente" cumplen con los requisitos y documentos para vender en las calles de dicha ciudad."Prácticamente estaban abusando, estaban vendiendo ropa, funda de celulares, cosas que no vienen al tema, se salen de contexto, y eso tenemos que cuidarlo", señaló en entrevista en el centro de Xalapa, a donde acudió a presentar el Festival de Catrinas, que se llevará a cabo en su ciudad del 28 de octubre al 2 de noviembre.Andrade Rivera refrendó que todos aquellos que no tienen los permisos "desafortunadamente" tienen que quitarlos de las calles o el parque Hidalgo para tener un orden."Prácticamente los que cumplen son alrededor de 50, los demás no tienen los permisos, no tienen un documento que los avale para estar ahí, son muchísimos los que no tienen los permisos", indicó el munícipe.