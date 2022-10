Ambulantes ensuciaban malecón de Veracruz; que ya no se permitan: Empresarios

El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia, aplaudió el retiro de vendedores ambulantes en la Macroplaza del malecón de la ciudad de Veracruz.Lois Heredia reconoció que por años visitantes y jarochos ya se habían acostumbrado a los puestos que limitaban el recorrido en esta zona pero era un mal aspecto y mala costumbre.“La verdad es que no entiendo por qué la polémica, es algo que es correcto, lo incorrecto fue siempre que estuvieran ahí puestos, no es un área que esté hecha para eso, para eso hay locales comerciales, hay incluso áreas para los ambulantes.“Tengo entendido que hay unas áreas, entonces que se pongan ahí nada más en un área que está hecha para un esparcimiento y no para algo comercial es algo que no debió de permitirse”, dijo.El empresario hotelero agradeció a la autoridades por estas acciones pues ahora se embelleció el malecón y espera que la seguridad sea suficiente para evitar que se reinstalen.“Lo embellecen, lo convierten ahora sí en una plaza única en el país, un lugar donde te quieres tomar una foto, turísticamente hablando va a subir mucho también, es un lugar con mucha historia como para que estuviera así, yo creo que es algo que por donde se vea le trae beneficios a muchas más personas que los beneficios que le traía nada más a unas cuantas que estaban ahí ensuciando”, dijo el presidente de la COMETUR.