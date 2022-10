Ambulantes no regresarán al Malecón de Veracruz, revela Alcaldesa

No habrá regreso al Malecón para los comerciantes ambulantes. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, afirmó que con el apoyo de la Secretaría de Marina este espacio se mantendrá libre de comercio.Luego de la inconformidad generada en los más de 400 vendedores tras impedirles el paso al Malecón, la alcaldesa aseguró que se trata de un reordenamiento que por años ha sido demandado por el sector empresarial, así como la misma SEMAR y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).“Nosotros vamos a mantener este espacio público como debe de ser, para que la gente camine, para que las familias puedan disfrutarlo y que lleven a sus niños, y que también disfruten de esta vista tan bonita que nosotros tenemos desde el malecón”, dijo.Y es que antes del desfile por el 201 aniversario de la Armada de México, la Secretaría de Marina ya había solicitado el retiro de los ambulantes y, para el acto conmemorativo, se reiteró al Ayuntamiento esta petición.Por tal motivo, se invitó a los comerciantes a no instalarse y finalmente se acordó impedirles el regreso.“Estamos escuchando a las ciudadanía, a las cámaras empresariales y al comercio establecido, así como a la Marina y ASIPONAVER que nos habían solicitado que invitáramos a los comerciantes que nos habían invitado a los comerciantes que estaban de manera irregular a que retiraran y con motivo del evento de la Marina de su aniversario, es que invitamos a los ambulantes que se retiraran y ahora estamos apoyados por la marina para que ya no regresen a esa zona. Ya nos lo había pedido la Marina, las cámaras empresarias y por eso junto con la Marina timamos la decisión”.Aseguró que ya están en diálogo para plantearles propuestas para que sigan generando una fuente de ingresos para sus familias.“Estamos en diálogo, lo que sí quiero comentar es que no es algo para afectarlos, nosotros vamos a estar apoyándolos para que puedan también acceder a una fuente de empleo de manera regular, pero ya no regresarán a esta zona del Malecón”.La alcaldesa porteña resaltó que los comerciantes estaban de forma irregular.