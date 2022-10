Ambulantes también “piratean” el Buen Fin, reprocha CANACO

El comercio informal también piratea el “Buen Fin” y presentan sus ofertas, lo cual es una competencia desleal para los establecimientos que se suman a este programa para la reactivación económica, acusó el consejero de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, Érik Suárez Márquez.Por ello, llamó a los consumidores a que adquieran los productos y servicios dentro del comercio formal porque tienen garantía de lo adquirido, lo cual no pasa cuando se compra aún con ofertas en venta ambulante o tianguis.“Por un lado le hacen promoción al Buen Fin, se cuelgan del Buen Fin, ahí vemos por los tianguis, ambulantes que sacan su Buen Fin, hacen sus posters falsificados como todo lo que hacen, copian y hacen sus ofertas, es el comercio informal que la Cámara de Comercio históricamente ha combatido y no estamos de acuerdo, no podemos hacer nada, nosotros estamos dentro del comercio establecido”, dijo.Incluso, recordó que al comprar en los establecimientos oficialmente adheridos al “Buen Fin” puede participar en la rifa que realiza el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre los consumidores que pagan con tarjeta de crédito o débito.Quienes resulten ganadores se les devolverá el monto invertido si no supera los 10 mil pesos por compra.“En el Buen Fin también habrá el sorteo que hace el SAT son 500 millones de pesos que se van a rifar a través de los comercios registrados, que significa que quien pague con una tarjeta de crédito y débito hasta la cantidad de 10 mil pesos, si sale ganador ese importe le será completamente devuelto a su tarjeta”.El “Buen Fin” en la edición 2022 se realizará del 18 al 21 de noviembre, en Veracruz-Boca del Río se suman 10 mil establecimientos.