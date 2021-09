Amenazan con tomar Palacio Municipal de Landero y Coss

Habitantes del municipio de Landero y Coss, exigen que se respeten los resultados de la elección del 6 de junio o que se repita la elección, ya que en caso contrario, están dispuestos a tomar el Palacio el 1 de enero y no permitir que llegue al cargo la Alcaldesa electa de la alianza PRI-PAN-PRD, Xóchitl Domínguez Rosado.Al definir que la elección fue comprada y que los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se prestaron a ello, expusieron que no sería la primera vez que no permiten que llegue un alcalde al cargo.Alfonso Domínguez, quien estuvo en la manifestación de inconformidad de la entrega de constancia de mayoría a la candidata panista, dijo que en el año 2004 también se empató la elección y le dieron el triunfo a quien no fue elegido por el pueblo, por lo que el 1 de enero de 2005 tomaron el Palacio y así se mantuvieron por tres meses, hasta que les enviaron un consejo para que los gobernara.“Vamos a tomar el Palacio y la verdad, no va a subir ella; porque nos da coraje, no es justo, solo están viendo por su familia”, dijo.Por su parte, Cristina Gutiérrez dijo que en la elección resultó ganador Pablo Domínguez Martinez con diferencia de un voto, por lo que exigen que se repitan las elecciones, ya que el alcalde Pedro Domínguez García y esposo de la ahora alcaldesa electa, mantiene el Palacio como “una cantina”.“Toman adentro de Palacio y tienen dinero para sus pachangas pero no han hecho nada por el pueblo, no queremos otros 4 años de lo mismo”.De igual modo, otra de las inconformes refirió que en Landero y Coss el pueblo manda y la gente está muy enojada, ya que con “descaro” y con dinero, una sola familia gana las elecciones.“El papá de la candidata fue alcalde, el suegro ya fue síndico, el marido alcalde y ahora ella también quiere quedar, pero no lo vamos a permitir”, asentó.Ente gritos de “queremos otra elección”, se retiró Xochitl Dominguez, quien fue acompañada a recibir la constancia por su esposo el actual alcalde Pedro Dominguez, en horario laboral y con su cuerpo edilicio.