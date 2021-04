Amenazas de Salgado ameritan cárcel, estima ministro en retiro

Las amenazas por parte de Félix Salgado Macedonio en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ameritan cárcel, señaló el ministro en retiro, José Ramón Cossío.



En Twitter Cossío Díaz citó el artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual señala: “Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa”.



La respuesta del ministro en retiro se da luego de que el precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, subiera el tono de su discurso contra el INE, al advertir que si no aprueban el registro de su candidatura, irá a buscar a los siete consejeros electorales a sus casas para “encararlos”.



Durante un mitin en el marco del plantón que realiza afuera de la sede del INE, el político guerrerense advirtió que hallará en sus domicilios particulares a cada uno de los integrantes del Consejo General del Instituto, para que el pueblo sepa dónde viven.



“Pero si no se reivindican, se los decimos de una vez: los vamos a hallar a los siete, los vamos a hallar, los vamos a buscar, y vamos a ir a ver a Córdova”.



Ante sus simpatizantes, Salgado Macedonio preguntó: “¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Si les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí?, cabroncito”.



“Los vamos a buscar y los vamos a encontrar, porque yo voy a buscar un careo con ellos. Si no me dieron el derecho de audiencia, nosotros los vamos a buscar y nos vamos a encontrar cara a cara, con los siete consejeros del INE, si no rectifican. Sí los vamos a hallar, no sé si en sus lujosas mansiones o en algún lugar, pero sí los vamos a hallar, para que también el pueblo sepa dónde viven ellos. En Guerrero todo mundo sabe dónde vivo yo. ¿No les gustaría saber dónde viven los siete consejeros y dónde vive Córdova y Ciro?”, insistió, ante los aplausos de sus seguidores.