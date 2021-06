Américo Zúñiga respetará resultados; espera resultados oficiales del INE

Américo Zúñiga Martínez, candidato de la coalición “Veracruz Va” (PRI-PAN-PRD) a la Diputación Federal por el distrito de Xalapa, dijo que respetará los resultados de las elecciones de este domingo.



Pero hasta que no haya resultados oficiales, se abstendrá de hacer declaraciones, pues se le hace un poco irresponsable.



“Aún no tenemos las actas oficiales, hasta que no tengamos los documentos que avale el Instituto Nacional Electoral no vamos a dar una declaración al respecto”.



Agradeció a todos los xalapeños quienes lo acompañaron en su campaña y los que organizaron la elección y sobre todo, a todos los votantes que acudieron al encuentro con la democracia.



“Habremos de respetar los resultados oficiales que emita el Instituto Nacional Electoral pero hasta entonces no daremos una declaración”.



De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la coalición “Juntos Haremos Historia” (PVEM-PT-MORENA) aventaja en la Diputación Federal de Xalapa.