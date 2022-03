AMLO alista plan para enfrentar aumento en combustibles

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se reuniría la mañana de este martes en Palacio Nacional con los seis gerentes de las refinerías, entre ellos el de Minatitlán.En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que este encuentro es con la finalidad de diseñar un plan en materia energética, derivado del aumento en los precios del crudo, que se han estado dando las últimas semanas.López Obrador dijo que en la reunión estarían presentes la secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Oropeza.“Estamos rehabilitando las refinerías para avanzar más en el propósito de la autosuficiencia y de no aumentar los precios de los combustibles; vuelvo a decir, no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel, del gas, de la luz, no van a aumentar”, reiteró.El mandatario enfatizó que la nueva crisis en los costos provocada por la invasión de Rusia a Ucrania no impactará de manera negativa en México, pues además indicó que a su llegada al gobierno solo operaban dos de las seis refinerías, lo que ha ido cambiando al paso de estos años.“Tenemos operando ahora las seis al 76 por ciento de su capacidad y lo que queremos es mejorar, producir más gasolina, más diésel y también menos combustóleo.“Por eso se están modernizando las plantas y se están construyendo dos coquizadoras que son las que se utilizan para sacarle al combustóleo gasolina. Esto no solo es más rentable sino menos contaminación”, sostuvo.El presidente afirmó que cada refinería tiene un programa especifico y se le apoya con los recursos para la rehabilitación de plantas y que no padezcan de burocracia, actúen rápido y a la vez se cuide la seguridad de los trabajadores.Indicó que la reunión tiene el fin de que cada gerente entregue un plan de acción desde ahora y hasta el 2024.Agregó que igualmente participarían otras autoridades pues también se analizará el avance de las grandes obras de su administración como la puesta en marcha del Aeropuerto Felipe Ángeles, ampliaciones carreteras, distribuidores viales, entre otros.