AMLO califica marcha a favor del INE como un “striptease” político del conservadurismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “striptease” político del conservadurismo en México la marcha de ayer en defensa del INE.“Fue muy importante fue una especie de striptease político del conservadurismo en México”.En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, porque su iniciativa busca lo contrario, fortalecer la democracia, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales.Lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer, lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron en favor de los privilegios que ello tenían del Gobierno que representó, lo hicieron en favor de la corrupción, el racismo, clasismo y discriminación, eso es el fondo”.En tono irónico el Presidente señaló que “ni modo” que Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox sean demócratas o el mismo José Woldenberg, quien dijo, convalidó fraudes cuando estuvo en el Instituto.“Le voy más a la Maestra Elba Esther porque ella no se da baños de pureza, como Woldenberg.El presidente López Obrador calculó que en la marcha participaron como 60 mil y por eso no fuero al Zócalo porque no hubiesen llenado ni la mitad de la plancha de la Plaza de la Constitución.“Ojalá y le sigan que se propongan llevar el Zócalo las luchas, aun cuando se traten de mezquindades requieren de perseverancia, de no cansarse”, sostuvo.