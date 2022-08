AMLO confirma visita a mina en Sabinas, en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí acudirá este domingo a la mina de carbón inundada en Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 trabajadores atrapadosInformó que viajará en un avión de las Fuerzas Armadas. “Voy para allá“, mencionó y agregó: “Voy a ver cómo está la situación”.Este domingo más temprano, en su gira por Colima, donde supervisa los avances del Plan de Salud del IMSS-Bienestar en el municipio de Villa de Álvarez, el presidente informó que esperaba una llamada del equipo al frente de los trabajos del rescate de los mineros, para saber si iría a Coahuila.Esta mañana, al salir del hotel en donde pernoctó, el presidente López Obrador adelantó que analizaría acudir este domingo a la mina donde permanecen 10 mineros atrapados y manifestó que “vamos a seguir esperanzados, confiados de que los mineros estén a salvo”.El sábado, familiares de los 10 mineros atrapados en unos pozos de carbón en la comunidad Las Agujitas, en Sabinas, Coahuila, lanzaron un ultimátum a las autoridades federales y estatales: si no hay avances en el rescate, bajará uno de ellos a medir el nivel del agua y verificar las condiciones de la mina.Luego de una ríspida reunión con funcionarios federales y estatales de Protección Civil donde los familiares reclamaron lentitud en el desazolve de agua y la tardanza en el ingreso del equipo de buzos, se determinó que si en las próximas horas no hay resultados, ingresarán un familiar con experiencia en minas.Santiago Cecilio Moreno Leyva, familiar de dos mineros atrapados, dijo que "mañana me van a autorizar, porque si no bajan los buzos, voy a bajar yo. Creo que los buzos tienen miedo o están esperando a que haya una profundidad de cinco metros".