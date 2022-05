AMLO creó altas expectativas; la realidad lastima a los mexicanos: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseveró que es triste y doloroso para los mexicanos la expectativa que creó el Gobierno pero la realidad revela todo lo contrario, dijo en referencia a que se tendrían grandes avances en diversos rubros."Es de lo más triste, que se creó una expectativa grande sobre lo que se planteaba y con tristeza se ven los logros que son pequeños. Eso lastima a los mexicanos".Añadió que prueba de que las cosas no están bien es la situación económica que sigue lastimando a miles de hogares mexicanos, no de ahora sino desde hace algunos años pero que se ha acentuado en este 2022."La estructura de Gobierno está para eso, para buscar los medios del desarrollo de la comunidad (pero) lo que hagan que sea de manera lógica y objetiva y con menos ideología y con resultado que se puedan alcanzar más prácticos".El prelado aseguró que la situación económica actual es muy lastimosa, desde hace tiempo ya se viene sintiendo. "No hay incremento en la capacidad adquisitiva de la familia, el problema es complejo. Tengo la impresión de que esto ya venía de tiempo pero se ha acentuado de tres años a la fecha".A todo esto, dijo se le tiene que sumar la crisis que dejó la pandemia, además que el conflicto entre Rusia y Ucrania de alguna manera también ha impactado la economía."Todas las estrategias que se busquen para que las familias mexicanas tengan un acceso a una comida, casa, ropa digna será todo plausible y de reconocerse".