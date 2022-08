AMLO criticó gobiernos y hoy no acepta la crítica, lamenta presidente evangélico de Veracruz

Guillermo Trujillo, el presidente de la red evangélica del estado de Veracruz, criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la inseguridad; “cuando él era oposición, cuando estaba en campaña durante 18 años, siempre criticó las políticas de los gobiernos anteriores, siempre fue duro, crítico. Eso le ayuda a llegar a la presidencia. Hoy que es presidente no reconoce ninguna crítica, se ha llenado de soberbia y tiene que entender que mucha gente lo critica o le opina para ayudarlo un poco, para que reflexione cómo él lo hizo en el pasado”.Así mismo, señaló que no es cuestión de partidos, clases políticas, sociales ni económicas, “somos mexicanos y las cosas se están complicando en este país, por qué tenemos un presidente que se tapa los odios y no escucha a las clases sociales”.Trujillo se quejó de los salarios y de que estos no son suficientes, ya que refirió que ni siquiera con los apoyos del gobierno se cumplen las necesidades, resaltando que en lugares de la República el kilo de tortilla cuesta más de 30 pesos.“Los gobiernos están para garantizarnos bienestar económico, bienestar social, bienestar de seguridad, bienestar político, bienestar de salud. Para eso se venden, para eso se promueven los partidos políticos y sus candidatos, para darnos beneficios a los ciudadanos. No para que vivamos todos los días con miedo, todos los días tronándonos los dedos, las amas de casa”, comentó Trujillo.El evangélico llamó a todos a la unidad, a la oración y a la protesta, pues afirmó que es válido protestar con los medios que se tengan, “a este gobierno que nos está llevando a una crisis que ojalá Dios quiera y no se le salga de control y mentira, no hay gobernabilidad en muchos estados. Hoy en muchos estados están gobernados por el crimen, están gobernados por la delincuencia organizada. Así es que hacemos un llamado a todos los ciudadanos”.