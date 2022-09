AMLO debe centrar atención en crear condiciones de paz dentro del país: Helkyn Enríquez Báez

En México hay muchos problemas que resolver y quizá la atención, las fuerzas, la energía se debería focalizar en ayudar a crear condiciones de paz y seguridad en nuestro entorno, indicó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, tras ser cuestionado sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar ante la ONU una propuesta formal para poner fin a la guerra en Ucrania.Y es que ayer durante su mensaje por el desfile cívico-militar con motivo del 212 aniversario del inicio de la guerra de independencia, López Obrador indicó que se llevará ante la Organización de las Naciones Unidas la propuesta para que se establezca una tregua de al menos cinco años en favor de la paz mundial.En este sentido, Enríquez Báez señaló que en otros momentos y en otras circunstancias el presidente, respecto a otros países, ha defendido la no injerencia en asuntos de otras naciones y el respeto a la soberanía por lo que " creo que no se puede ser selectivo con quién se aplica estos principios y con quién no", dijo.Añadió que el mandatario no debe olvidar que debe guardar respeto a la autodeterminación de cada nación, además en nuestro país hay muchos problemas que resolver.Por lo cual debería, entre otros pendientes, revisar las estrategias que se tienen en la promoción de la educación, procuración de justicia, desarrollo de las condiciones necesarias para que crezca México y se combatan las situaciones que lo afectan.