AMLO es incongruente, ahora fomenta militarizar a México: COPARMEX

Los ciudadanos no merecen la militarización del país y es una incongruencia que mientras Andrés Manuel López Obrador criticó anteriormente esto, ahora lo fomente, señaló el presidente de la delegación COPARMEX en la zona, Enrique Guillomen Maldonado.“Debe haber congruencia por parte del Presidente, que desde un principio había criticado el tema de la militarización, así lo comentó en su momento, que México es un país que no debería militarse”, apuntó.Sin embargo, mencionó que hay muchas acciones que hoy en día llevan a cabo los militares que no corresponden a lo que es su ámbito de acción, desde obra pública al cuidado de las aduanas y la seguridad en las ciudades.Consideró que estos elementos no deberían estar ahí, pues no están preparados para interactuar con los ciudadanos ya que no han sido instruidos en temas de derechos humanos y procedimientos civiles.Indicó que el que mande la Guardia Nacional “no lo merecemos como ciudadanía” y todos deberíamos alzar la mano para expresar ese sentir.Señaló que los soldados están preparados para la guerra y se les está enviando a hacer cosas que no les competen, lo que puede propiciar que se pudieran tener algunos problemas si se laceran los derechos humanos de los ciudadanos.