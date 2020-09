AMLO exhibe ausencia de Presidente de Suprema Corte y de Fiscal en Informe

Al asegurar que se acabaron los tiempos en que el Poder Ejecutivo era “el Poder de Poderes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo notar la ausencia de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del fiscal Alejandro Gertz Manero, quienes a pesar de que habían sido invitados a su mensaje a la nación, no acudieron a Palacio Nacional, por lo que comentó que “en otros tiempos eso no pasaba”.



Al emitir un mensaje a la nación con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el mandatario señaló que estos órganos del Poder Judicial tienen la arrogancia de sentirse libres y es ejemplo de la transformación que se vive en el país.



“Se acabó aquello de que todo lo ordenaba el Presidente porque el Ejecutivo era el Poder de los poderes.



“Miren como han cambiado las cosas, invité al Fiscal General de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres este es el cambio, esta es la transformación”.



Ayer en su conferencia de prensa, López Obrador detalló que entre la lista de los 70 invitados a su mensaje estaba Arturo Zaldívar, ministro presidente del Máximo Tribual, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, así como los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.



“Van a ser cómo 70 invitados, vienen del sector obrero, vienen representantes indígenas, representantes de las empresas, o sea, empresarios, viene una representación de los gobernadores, los representantes del Congreso -los que resulten presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.



“Se está invitando al fiscal, se invita al presidente de la SCJN y el gabinete, nada más, y a todo el pueblo, porque se va a transmitir en las redes sociales”, dijo.