AMLO inicia la fusión de organismos y dependencias; busca ahorrar recursos

Como parte de la reforma administrativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia con su proyecto de fusionar 16 organismos desconcentrados y descentralizados con algunas dependencias federales para ahorrar recursos federales y no duplicar funciones.En un primer paso, López Obrador alista la publicación de un acuerdo presidencial para que en los próximos días, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) pase a formar parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).En el anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), al cual tuvo acceso El Universal, el Jefe del Ejecutivo federal justifica este cambio al señalar que el IMJUVE guarda estrecha relación con las atribuciones otorgadas a la STPS y que, a fin de dar congruencia a los programas y políticas públicas para jóvenes, “se estima necesaria la sectorización del Instituto Mexicano de la Juventud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.El pasado 28 de enero, “El Gran Diario de México” adelantó que como parte de su política de reforma administrativa, el Presidente prepara una reforma con la que busca que 16 órganos desconcentrados y descentralizados se fusionen con secretarías y dependencias federales, además de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y lo ahorrado se destinará a sus programas sociales.El Mandatario federal argumenta en el anteproyecto enviado a la CONAMER que uno de los programas vinculados a ese sector está a cargo de la Secretaría del Trabajo –Jóvenes Construyendo el Futuro– y tiene como fin brindar oportunidades de capacitación en el trabajo a la población entre 18 y 29 años que no trabaja y no estudia al momento de solicitar su incorporación y sus alcances están enfocados a incluir en actividades productivas a esos muchachos.“Por la naturaleza de las atribuciones del IMJUVE y su estrecha relación con las facultades la STPS, a fin de dar congruencia a los programas y políticas públicas para jóvenes, cuyo objeto y funciones están vinculados con el ámbito de competencia de la STPS, se estima necesaria la sectorización del IMJUVE a la STPS”, señala.La reforma planea fusionar: Consejo Nacional de Población (CONAPO) con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con Instituto Nacional de Migración (INM); Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con la Cancillería.La Comisión Nacional para el Uso Eficiente Energía (CONUEE) con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) a la Secretaría de Energía (SENER); Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) con la Secretaría de Bienestar (SEBIEN); Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla (SNICS) con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).Organismos descentralizados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) a la Secretaría de Bienestar.En la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, dado a conocer el pasado 28 de enero, se detalla en su Cuarto Transitorio que los 16 entes públicos deberán determinar una reestructuración de los recursos financieros y materiales del órgano administrativo desconcentrado o descentralizado que se elimina o extingue.“En cuyo caso deberán prever el presupuesto y mecanismos para la liquidación del personal conforme a la legislación laboral y enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o, en su caso, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)”.